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2022 yılı bedelli askerlik yerleri ve tarihleri e-Devlet üzerinden açıklandı
2022 celp dönemleri ile bedelli askerlik, er ve yedek subay askerlik yerlerinin açıklandı.
Güncel 28.01.2022, 09:57 28.01.2022, 10:00
Askerlik yeri sorgulaması yapacak vatandaşlar itibaren e-Devlet üzerinden sorgulayabiliyor.
BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2022 Bedelli askerlik yerleri 28 Ocak 2022 tarihinde e-Devlet üzerinden duyuruldu. Kurum tarafında yapılan açıklamada, ‘Sınıflandırma sonuçlarının e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden yükümlülere duyurulma tarihi 28 Ocak 2022’dir’ denildi.
2022 yılında bedelli askerlik ücreti 55 bin 194 lira olarak açıklanmıştı.
BEDELLİ ASKERLİK SEVK TARİHLERİ
03 Şubat 2022
03 Mart 2022
31 Mart 2022
12 Mayıs 2022
09 Haziran 2022
21 Temmuz 2022
18 Ağustos 2022
15 Eylül 2022
13 Ekim 2022
10 Kasım 2022
08 Aralık 2022