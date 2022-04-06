2022 Kahve Festivalleri takvimi belirlendi...

Dream Sales Machine tarafından düzenlenen ve Türkiye’nin marka festivali konumunda bulunan kahve festivalleri kapılarını kahve severlere açmaya hazırlanıyor.

İlk Coffee Festival 6-7-8 Mayıs tarihleri arasında Zai Bodrum’da kapılarını kahve severlere açacak. Ardından 27-28-29 Mayıs’ta İzmir’de, 3-4-5 Haziran’da Diyarbakır’da, 23-24-25 Eylül’de Ankara’da, 6-7-8-9 Ekim’de de İstanbul’da Coffee Festival gerçekleştirilecek.

Dream Sales Machine Başkanı Alper Sesli, pandemiyle birlikte en çok zarar gören sektörlerin başında etkinlik sektörünün geldiğini belirterek, “Turizm ve etkinlik sektörü çok zor günler geçirdi. Pandemiyle birlikte sektörlerin de, bireylerin de alışkanlıkları değişti. Bu dönemi çok iyi değerlendirdik, çok çalıştık. Yeni ve yenilikçi festivallerle sektörü daha da geliştiriyoruz. Etkinlik endüstrisinde yine büyük fark yaratacağımız festivallerimiz için geri sayım başladı. Coffee Festival’ler kahve endüstrisinde dünyanın en büyük life style etkinliği olarak kabul ediliyor. Bodrum, İzmir, Ankara, Diyarbakır ve İstanbul’da şimdiden heyecan dorukta” dedi.