banner528

banner549

banner550

banner527

banner555

banner547

banner548

banner420

Son Dakika
Altın, dolar ve euro güne nasıl devam ediyor?
Altın, dolar ve euro güne nasıl devam ediyor?
Devlet Bahçeli'nin Erdoğan'a hediye ettiği gül sayısı neden 99?
Devlet Bahçeli'nin Erdoğan'a hediye ettiği gül sayısı neden 99?
Bilim Kurulu toplantısı ertelendi!
Bilim Kurulu toplantısı ertelendi!
Yurt genelinde hava durumu
Yurt genelinde hava durumu

2022 İtikafa ne zaman girilecek? Ramazan'ın son 10 günü ne zaman?

Ramazan ayının sonlarına yaklaşılırken "İtikafa ne zaman girilecek" sorusu da gündeme geldi. Camide itikafa girecek olanlar için 2022 itikaf tarihleri belli oldu. Peki itikaf ne zaman başlıyor?

Güncel 20.04.2022, 13:47
2022 İtikafa ne zaman girilecek? Ramazan'ın son 10 günü ne zaman?

Ramazan ayının son on gününde Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak üzere dünya işlerinden ilgiyi kesip camiye kapanarak ibadet edilir.

Ramazan'ı ibadetle uğurlamak olan itikafta zaman; namaz kılarak, zikir çekerek, Kuran okuyarak değerlendirilir. İtikafta dünyevi işlerle iştigal olunmaz.

Ramazan ayının sonlarına yaklaşılan günlerde itikafa girecek Müslümanlar, başlangıç tarihini araştırıyor.

2022 yılında Ramazan ayı 2 Nisan'da idrak edilmeye başlandı ve 1 Mayıs'ta son oruçlar tutulacak.

Bir mescitte ibadet niyetiyle belli kurallara uyup dış dünyayla ilişkileri asgari düzeye indirerek kişinin kendisiyle baş başa kaldığı itikaf günleri Ramazan'ın son 10 gününü kapsıyor.

Peki 2022 itikaf ne zaman başlayacak? İtikafa ne zaman girilecek? Ramazan'ın son 10 günü ne zaman? İşte ayrıntılar...

2022 İtikafa ne zaman girilecek?

2022 Ramazan ayı itikaf günleri Ramazan'ın son 10 günü olan 22 Nisan ile 1 Mayıs arasını kapsıyor.

İtikafa girmenin önemi

Hz. Peygamber'in özellikle Ramazan içinde ve Ramazanın son on gününde itikâf yaptığını bildiren çeşitli hadis-i şerifler vardır. Hz. Âîşe'nin şöyle dediği nakledilmiştir:

“Ramazan ayının son on günü girince Rasulullah kendini ibadete verir, geceleri ihya eder ve ailesini uyandırırdı.” demiştir.

Ebu Hureyre hazretleri de “Nebi (s.a.v) her ramazan on gün itikafa girerdi, vefat ettiği sene ise yirmi gün itikaf yaptı” demiştir. Bunun bir diğer sebebi de Kadir Gecesi’ni idrak edip ihya etmiş olmaktı.

Hz. Peygamber, "Kadir Gecesi'ni ramazanın son on günü içinde arayınız!" (Buhârî) buyurmuştur.

İtikaf ibadetinin önemi burada ortaya çıkar. Ramazanın son on gününde, bir mescidde dünya ile bağını kesip itikafa giren ve yalnızca Allah ile beraber olmaya niyet eden kimse, bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen kadir gecesini de hakkıyla ihya etmiş olur.

İtikafın şartları

1. Niyet; Niyetsiz itikâf olmaz. Nezredilen itikâfda niyetin ayrıca dil ile ifade edilmesi gerekir.

2. Mescid: Erkeğin, itikafı cemaatle beş vakit namaz kılınan mescidde olmalıdır. İtikâfın en faziletlisi Mescid-i Haram'da, sonra Mescid-i Nebevî'de ve sonra da Mescid-i Aksa'da olandır. Diğer mescidlerdeki fazilet cemaatin çokluğuna göre değişir.

3. Oruç: Daha önce de belirttiğimiz gibi vacip olan itikâf için oruç şarttır. Sünnet itikâf Ramazan ayında olduğu için zaten oruçlu bulunma şart vardır.

4. Temizlik: Kadınların hayız ve nifastan temiz olmaları gerekir. Cünüplük oruca mani olmadığı gibi, itikafı da bozmaz. itikâfa giren cami içinde iken ihtilâm olursa, dışarı çıkarak gusül abdesti alır ve yeniden itikâfa devam eder.

5. İtikâf sırasında kötü ve çirkin söz söylememek, Ramazanın son on gününü ve cemaatı kalabalık olan mescidi tercih etmek, itikâf günlerinde Kur'an, hadis, Allah'ı zikir ve ibadetle meşgul olmak ve temiz elbise giyip güzel kokular sürünmek itikâfın adabındandır. (habermerkezi) 

#ramazan
Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 20 Nisan 2022
İmsak 04:37
Güneş 06:11
Öğle 13:08
İkindi 16:53
Akşam 19:55
Yatsı 21:23
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 33 73
2. Fenerbahçe 33 62
3. Konyaspor 33 61
4. Başakşehir 33 54
5. Adana Demirspor 33 52
6. Alanyaspor 33 52
7. Beşiktaş 33 51
8. Antalyaspor 33 50
9. Hatayspor 33 49
10. Karagümrük 33 47
11. Kasımpaşa 33 44
12. Galatasaray 33 44
13. Sivasspor 33 42
14. Kayserispor 33 42
15. Gaziantep FK 33 41
16. Giresunspor 33 40
17. Altay 33 30
18. Rizespor 33 30
19. Göztepe 33 27
20. Ö.K Yeni Malatya 33 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 31 63
2. Ümraniye 31 60
3. Bandırmaspor 31 55
4. İstanbulspor 31 54
5. Eyüpspor 31 51
6. Erzurumspor 30 50
7. Manisa Futbol Kulübü 31 43
8. Samsunspor 30 43
9. Adanaspor 31 41
10. Tuzlaspor 30 41
11. Denizlispor 31 39
12. Gençlerbirliği 31 39
13. Keçiörengücü 31 38
14. Altınordu 31 38
15. Menemen Belediyespor 30 36
16. Kocaelispor 30 36
17. Boluspor 30 35
18. Bursaspor 31 32
19. Balıkesirspor 30 12
Takımlar O P
1. Liverpool 32 76
2. M.City 31 74
3. Chelsea 30 62
4. Tottenham 32 57
5. Arsenal 31 54
6. M. United 33 54
7. West Ham United 33 52
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Leicester City 30 40
10. Brighton 32 40
11. Brentford 33 39
12. Southampton 32 39
13. Crystal Palace 31 37
14. Newcastle 32 37
15. Aston Villa 31 36
16. Leeds United 32 33
17. Everton 30 28
18. Burnley 31 25
19. Watford 32 22
20. Norwich City 32 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 32 75
2. Barcelona 31 60
3. Sevilla 32 60
4. Atletico Madrid 32 60
5. Real Betis 33 57
6. Real Sociedad 32 55
7. Villarreal 33 52
8. Athletic Bilbao 32 45
9. Osasuna 32 44
10. Valencia 33 42
11. Celta Vigo 32 39
12. Espanyol 32 39
13. Elche 33 38
14. Rayo Vallecano 31 34
15. Getafe 32 32
16. Mallorca 33 32
17. Cadiz 32 31
18. Granada 32 29
19. Levante 32 25
20. Deportivo Alaves 33 25
12°
açık