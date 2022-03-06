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2022 Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası Başladı

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) tarafından düzenlenen “2022 Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası”, Arzum Elektrikli Ev Aletleri A.Ş’nin sponsorluğunda Ayvalık Balıkesir VE Hotels’de başladı. Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası’nda ülkenin dört bir yanından 85 usta kadın satranç sporcusu mücadele veriyor.

Güncel 06.03.2022, 18:55
2022 Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası Başladı

Şampiyonanın açılışına TSF Başkanı Gülkız Tulay’ın ev sahipliğinde  Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Aracıoğlu ile sporcu ve veliler katıldı.

Kadınlar kategorisinin en prestijli müsabakalarının başında yer alan Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası; 81 ilde binlerce kadın satranç sporcusunun aylarca süren mücadelelerinin ardından, her yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü içine alan haftada düzenleniyor. Yüz yüze yapılan şampiyonada pandemiye yönelik her türlü tedbir alındı ve TSF Covid-19 Çalışma Prensipleri Komisyonu Etkinlikler Rehberi hükümleri doğrultusunda gerçekleşiyor. Türkiye’nin 2022 yılı şampiyonunun belli olacağı 9 turluk zorlu mücadelede başarılı olan ve dereceye giren sporculara Arzum tarafından maddi ödüller, çeşitli hediyeler verilecek. Türkiye şampiyonu 15 bin TL, gümüş madalya kazanan sporcu 10 bin TL, bronz madalya kazanan sporcu ise 7 bin 500 TL’lik ödülün sahibi olacağı Şampiyonada sporculara konaklama desteği de veriliyor. 

“Kadınlarımız Sporda En Çok Satrancı Tercih Ediyor”

Açılış konuşmasında “Türkiye’de kadın lisanslı sporcu sayısında 358 bini aşarak tüm branşların önünde yer aldıklarını” söyleyen TSF Başkanı Gülkız Tulay şu ifadeleri kullandı: 

“Satranç sporu, Federasyonumuzun gayretleri sayesinde son dönemde; lisanslı sporcu sayısıyla, uluslararası başarılarla, ülkemizin her noktasında gerçekleştirdiği turnuvalarla, her vatandaşımıza dokunan etkinlik ve projelerle ülkemizin en popüler sporları arasında yer alıyor. Satrançta kadınlarda da lisanslı sporcu sayısında lideriz. Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası gibi en prestijli şampiyonalarımıza katılım başta olmak üzere satranç sporunda kadınlarımız varlıklarını her geçen gün daha da arttırıyor. Bugün 358 bin lisanslı kadın sporcumuzun yanında, kadın hakem sayımızı 2 bin 600’e, kadın antrenör sayımızı 25 bine, kadın il temsilci sayısını 8’e ve gururla söylemek isterim ki Yönetim Kurulunda kadın üye sayımızı 6’ya kadar yükselttik. Satrançta kadınlarımızın ağırlığını her yıl arttırmayı başardık. 

Türk satrancı her alanda başarıdan başarıya koşarken bu yolda en büyük destekçilerimiz Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile birlikte sponsorlarımız oldu. Kadınlarda satranç sporunun geldiği noktaya ulaşmamızda Arzum Elektirikli Ev Aletleri A.Ş’nin çok önemli destekleri oldu. Arzum ailesine teşekkür ederim. Arzum ile birlikteliğimiz çok uzun yıllar güçlenerek devam edecek. Bu vesileyle kendine inanan, dünyamızı güzelleştiren tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum.”

‘Hamle Sırası Kadınlarda, Arzum Yanlarında”

Arzum CEO’su Mete Zadil: “2009 yılından beri Türkiye Satranç Federasyonu tarafından düzenlenen “Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası”na aralıksız destek vermekten dolayı son derece gururluyuz. Topluma, çevreye duyarlı, faydalı ve sorumlu marka anlayışını benimseyen bir şirket olarak, bizim desteğimizle bu şampiyonanın 7’den 77’ye binlerce lisanslı kadın sporcunun mücadele etmek istediği bir hale dönüşmüş olması da ayrıca çok mutluluk verici. Diyoruz ki: ‘Hamle sırası kadınlarda, Arzum yanlarında”

#Arzum #Satranç
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