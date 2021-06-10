2021 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelleri belirlendi

Diyanet İşleri Başkanlığı 2021 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedellerini belirledi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu yıl yurt içi kesim ücretinin 1.125 lira, yurt dışı ücretinin ise 925 lira olduğunu duyurdu.

Sosyal medyadan açıklama yapan Erbaş şunları söyledi:

"Ülkemizde ve mazlum coğrafyalardaki kardeşlerimize emanetiniz olan kurbanlarla umut oluyoruz. Türkiye Diyanet Vakfı olarak 2021 yılı vekâletle kurban kesim bedelini yurt içinde 1.125 TL yurt dışında ise 925 TL olarak belirledik."

GEÇEN YILKİ FİYATLAR

Diyanet, 2020 yılında vekalet yoluyla kurban kesim bedelini yurt içinde 975, yurt dışında 825 TL olarak belirlemişti.