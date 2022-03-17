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2021 Yılı Artvin İhracatın Yıldızları Ödül Töreni Kemalpaşa’da Gerçekleştirildi

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliğinin (DKİB) "2021 yılı Artvin İhracatın Yıldızları Ödül Töreni" adıyla düzenlediği programda geçtiğimiz yıl Artvin’de en çok ihracat yapan 10 şirketin temsilcilerine plaket verildi.

Güncel 17.03.2022, 19:13
2021 Yılı Artvin İhracatın Yıldızları Ödül Töreni Kemalpaşa’da Gerçekleştirildi

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliğinin (DKİB) "2021 yılı Artvin İhracatın Yıldızları Ödül Töreni" adıyla düzenlediği programda geçtiğimiz yıl Artvin’de en çok ihracat yapan 10 şirketin temsilcilerine plaket verildi.

Törene, Artvin Vali Vekili Hopa Kaymakamı Gürkan Üçüncü, Kemalpaşa Kaymakamı Deniz Yıldırım, Kaçkar Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Recep Bilgin, Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Akyürek, Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Seçkin Kurt, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Kamı Kurum İdarecileri, STK Başkanları ve İhracatçılar katıldı.

Artvin Vali Vekili Hopa Kaymakamı Gürkan Üçünü, Hopa Limanı ve Sarp Sınır Kapısında sorumlu yetkili kişi olarak bölgedeki tüm ticareti yakından takip ettiğini söyledi. Üçüncü, bölgede ticareti kolaylaştırıp ihracatçının önünü açan bir çalışma sistemi yürüttüklerini ifade ederek, “Devletlerin büyümesi için ihracat çok önemli. Devletimizin de yeni ekonomi modeli ihracata dayalı olduğu için Sarp Sınır Kapısı ve Hopa Limanı çok önem arz ediyor. Bu noktada bizler kanun çerçevesinde ihracatçı firmalarımıza nakliyeci firmalarımıza kanunlar çerçevesinde her türlü kolaylığı sağlayacağız” dedi.

Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek konuşmasında, yaptıkları ticaretle ülkeye döviz kazandıran tüm iş insanlarına teşekkür etti. İhracatçıları onurlandırmak adına böyle bir program düzenleyen Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği’ne de teşekkür eden Akyürek, sınır kapısı nedeniyle ihracatın bölgede çok önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz yıl Sarp Sınır Kapısı’ndan 1.131.197.000-TL’lik ihracat yapıldığını ve bir önceki yıl oranla yüzde 80 artış yaşandığını kaydeden Akyürek “Sarp Sınır Kapısı’ndan yapılan ithalat ise 130 bir milyon lira olduğunu ifade etti. Döviz açısından bakıldığında ihracatın ithalata ikame oranı en yüksek nokta olmamız hasebiyle ihracatçılarımızla gurur duyduğumuzu sizlerle paylaşmak istiyorum” dedi.

Rusya Ukrayna savaşına da değine Akyürek,”Umut ederim ki bu savaş bir an önce biter, bir barış gönüllüsü olarak bir daha başta ülkemizde veya dünyanın her yerinde savaşlar yaşanmaz. Ancak bu acı gerçeğin arkasında buradan savaş süresince yaşanacak kriz ve savaş sonrasında ekonomik anlamda ne gibi hamleler yapabiliriz bunları hesap etmemiz gerekiyor” dedi.

Akyürek, 2021 Yılı Artvin İhracatın Yıldızları Ödülünde İlk 10’na giren Firmaların 9’u ve İlk 3 Kadın İhracatçısının 3’ü Hopa Ticaret ve Sanayi Üyesi olduğunu ifade etti.

Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Seçkin Kurt konuşmasında, üretime dayalı ihracat önemine dikkat çekerek İlimizin ihracatta ilk ona giren firmaları ve İlk 3’e giren Kadın İhracatçıları tebrik ederek başarıların devamını diledi.

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Hamdi Gürdoğan da birlik olarak hedeflerinin ihracatçılarla, kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği içinde Artvin’de ticareti en süt seviyeye çıkarmak olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ve soru cevapların ardından ihracatta Artvin’de ilk 10'a giren iş insanlarına ve İlk 3’e giren Kadın İhracatçılara plaket ve ödülleri takdim edildi.

2021 yılı Artvin İhracatın Yıldızları Ödül Töreni" adıyla düzenlenen programda geçtiğimiz yıl Artvin’de en çok ihracat yapan 10 şirkette açıklandı ve ödülleri verildi

1-KAHA İth. İhr. İnşaat Turizm Nakliye ve Ticaret Ltd. Şti adına Ali Kemal Yıldırım.

2-DurmuşoğluNakliyat Dış Ticaret Taahhüt İth. İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti. adına İsmail Durmuş.

3-Kesimal Kardeşler İnşaat Sanayi Nakliyat Turizm ve Ticaret A.Ş.adına Ali Kemal Kesim.

4-Element Gümrükleme İthalat İhracat Nakliyat İnşaat Ltd. adına Azer Yılmaz.

5-Bilge Dış Ticaret Ltd. Şti. adına Cengiz Balta

6-Hare Asansör İmalat İnşaat Elektrik İth. İhracat San. Ltd. Şti adına Hakan Arslan

7-Acara Mühendislik Gıda Nakliye İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti adına Mustafa Aydın.

8-Özçelikler Sanayi Grup İnşaat Nak. Taahhüt İth. İhr. Ve Tic. Ltd. Şti. adına Mustafa Çelik

9-Kuzeyport Lojistik Grup Yat. İnş. Gıda-Turizm-Petrol Nak. Güm. İth. İhr. San. Ve Ticaret Ltd. Şti. Yaşar Balkaya

10-Çelik İnşaat San. Dış Tic. İth. İhr. Petrol Kömür Tur. Nak. Yat. Taah. Gıda Ltd. Şti. adına Mustafa Çelik

Ödül Töreninde ilk 3 kadın İhracatçıda şöyle açıklandı.

Turiş İth. İhr. İnşaat ve Nak. Orman Ürünleri Tic. Pazarlama Ltd. Şti. Elmira Yıldız

Talya Maşalacı

Cefuka Orman Ürünleri İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti. Rumeysa Bursa

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