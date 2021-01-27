2021 resmi tatil günleri ne zaman

2021 yılında kaç gün tatil olacak? Önce ki senelerde olduğu gibi 2021 yılı içinde de pek çok resmi tatil günü var. 2021 yılı için tatil planı yapmak ve erken fırsatları değerlendirmek isteyen vatandaşlar şimdiden 2021 yılında hangi günlerde tatil olunacağını araştırmaya başladı. 2021 yılı ilk resmi tatil yılbaşından ertesi gün olan 1 Ocak’ta yapıldı, çalışan vatandaşlar 2021 yılındaki diğer tatil günleri ve toplam kaç gün tatil yapılacağını da araştırmaya başladılar. 2021 yılında resmi tatil yapacak olan vatandaşlar bu konuda çok şanslılar. Çalışan vatandaşlar bu sene içinde toplam 25 gün tatil yapacaklar. Yani bu da demek oluyor ki, yıl içinde toplam bir ay tatil olacak.

2021 RESMİ TATİL GÜNLERİ

1 OCAK YILBAŞI Cuma günü

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI Cuma günü

1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ Cumartesi günü

12 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI ARİFESİ (YARIM GÜN) Çarşamba günü

13 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI 1'NCİ GÜNÜ Perşembe

14 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI 2'NCİ GÜNÜ Cuma

15 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI 3'ÜNCÜ GÜNÜ Cumartesi

19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI Çarşamba günü

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ Perşembe GÜNÜ

19 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI ARİFESİ Pazartesi (YARIM GÜN)

20 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI 1'İNCİ GÜNÜ Salı

21 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI 2'NCİ GÜNÜ Çarşamba

22 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI 3'ÜNCÜ GÜNÜ Perşembe

23 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI 4'ÜNCÜ GÜNÜ Cuma

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI Pazartesi

28 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ARİFESİ Perşembe (YARIM GÜN)

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI Cuma