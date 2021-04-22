4 Nisan 2021 tarihinde uygulanan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2021-MSÜ) ait değerlendirme işlemleri tamamlanarak sonuçlar erişime açıldı. Sonuçlarını görüntüleyen adaylar gözlerini tercihlere çevirdi. Peki, MSÜ tercihler ne zaman yapılacak? 2021 MSÜ tercih tarihleri belli oldu mu?

2021 MSÜ TERCİH TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

ÖSYM Başkanlığınca yapılacak 2021 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2021-MSÜ) katılan adaylar, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini, Milli Savunma Bakanlığı tarafından adaylara duyurulacak tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir (Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar, 2'nci seçim aşamalarına çağrılmayacaklardır.)

Yerleştirme işlemlerinde Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları kendi içinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır.

2'nci Seçim Aşamalarına Çağrı Puan Türü

KHO 2021-MSÜ Sayısal Puanı

2021-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı

2021-MSÜ Sözel Puanı

DHO 2021-MSÜ Sayısal Puanı

HHO 2021-MSÜ Sayısal Puanı

Kara Asb.MYO 2021-MSÜ Sayısal Puanı

2021-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı

2021-MSÜ Genel Puanı

Deniz Asb.MYO 2021-MSÜ Sayısal Puanı

2021-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı

2021-MSÜ Genel Puanı

Hava Asb.MYO 2021-MSÜ Sayısal Puanı

2021-MSÜ Eşit Ağırlık Puanı

2021-MSÜ Genel Puanı

Bando Asb.MYO 2021-MSÜ Puan Türlerinden Adayın Aldığı En Yüksek Puan

Yukarıda yer alan puan türlerinden çağrı işlemlerinde hangisinin kullanılacağı Milli Savunma Bakanlığı ve Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğünce kontenjan durumuna göre belirlenerek internet ortamında ilan edilecektir.

Çağrılar puan türlerindeki okul kontenjanlarına göre yapılacağından her puan türünden farklı miktarda aday çağrılabilecektir. Belirlenen taban puan ve bu puandan daha yüksek puan alan adayların 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılması ile ilgili hususlar ve çağrı tarihleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır.

Ayrıca posta ile çağrı/tebligat yapılmayacaktır. Şehit/gazi çocukları ile gazi statüsündeki adayların 2'nci seçim aşamalarına çağrılmasıyla ilgili olarak; 2021- MSÜ sınavında belirlenecek "Seçim Aşamaları Çağrı Taban Puanının" %90'nını alanlar, ikinci seçim aşamalarına çağırılacaktır. Aday çağrı sayıları kontenjan miktarına göre belirlenecektir.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirlenecek tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden başvuru ve tercih işlemleri sırasında adayların şehit/gazi yakını olduğunu beyan etmeleri ve gerekli belgeyi yüklemeleri gerekmektedir.

Şehit/gazi çocukları ile gazi statüsündeki adayların, kendisi/annesi/babası TSK'ya mensup ise ilgili Kuvvet Komutanlığının Personel Başkalığından, diğer Kamu Kurum/Kuruluşlarına mensup ise ilgili Bakanlık (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı) ve Sosyal Güvenlik Kurumunun her ikisinden de alacakları belgeleri sisteme yüklemeleri ve 2. seçim aşamalarında ibraz etmeleri zorunludur. (akşam)