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2021 Kurban Bayramı tarihi ne zaman? (Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?)

Kurban Bayramı'na yaklaşık 1 ay kaldı. 20 Temmuz'da başlayan Kurban Bayramı tatilinin ise 9 gün süreceği öngörülüyor.

Güncel 30.06.2021, 14:36
2021 Kurban Bayramı tarihi ne zaman? (Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?)

Bu yıl Ramazan Bayramı'nda Covid-19 nedeniyle ailelerimizden ve sevdiklerimizden uzak bir bayram geçirdik.

Tatile gitmek isteyenler de planlarını başka bir zamana erteledi. Bunun üzerine çoğu  için vatandaş Kurban Bayramı'nın ne zaman ve ne kadar süre olacağı merak konusu oldu.

Kurban Bayramı 20 Temmuz’da başlayarak 23 Temmuz’a kadar sürecek. 19 Temmuz (Pazartesi) Kurban Bayramı arifesi de tatil günlerine yarım gün dahil olurken, 4,5 gün resmi tatil olacak.

Bu düzenlemeye göre 16 Temmuz Cuma günü mesai bitiminde başlayacak olan Kurban Bayramı tatili 9 gün sürecek ve 26 Temmuz Pazartesi günü işbaşı yapılacak.

Kurban Bayramı 1. Günü: 20 Temmuz Salı

Kurban Bayramı 2. Günü: 21 Temmuz Çarşamba

Kurban Bayramı 3. Günü: 22 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı 4. Günü: 23 Temmuz Cuma

2021 yılının geri kalan günlerinde olacak resmi tatiller

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - 1 Gün - Perşembe

30 Ağustos Zafer Bayramı - 1 Gün - Pazartesi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı - 1 Gün - Cuma

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