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2021 Hicri yılbaşı ne zaman? Hicri yılbaşı nedir?

Yeni yıla sayılı günler kala vatandaşlar 2021 Hicri yılbaşı ne zaman? Hicri yılbaşı nedir? Sorularının yanıtlarını merak ederek arama motorları üzerinden sıklıkla araştırmaya başladı. Muharrem ayının ilk günü olan hicri yılbaşının 2021 yılında hangi tarihe ve güne denk geldiği merak konusu oldu. İslam dünyasında takvimin başı kabul edilen hicret Hicri yılbaşı olarak adlandırılıyor ve hakkındaki bilgiler de araştırılanlar arasında yer alıyor. İşte ayrıntılar…

Güncel 31.12.2020, 14:25
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2021 Hicri yılbaşı ne zaman? Hicri yılbaşı nedir?

Yeni yıla sayılı günler kala bazı özel günlerin yeni yıldaki tarihi ve hangi güne denk geldiği konuları merak edilerek araştırma konusu oldu. Bunlardan biri da İslam dünyasında önemli bir yeri bulunan Hicri yılbaşı oldu. Peki 2021 Hicri yılbaşı ne zaman? Hicri yılbaşı nedir? Bu özel güne dair merak edilen tüm bilgileri haberimizin içerisinde derledik.

2021 HİCRİ YILBAŞI NE ZAMAN?

Muharrem Ayı'nın ilk günü hicri yılbaşıdır. Bu tarih ise 9 Ağustos Pazartesi gününe denk geliyor.

HİCRİ YILBAŞI NEDİR?

Hicri Yılbaşı veya 1 Muharrem (kameri) hicri takvime göre Zilhicce ayının son gecesini Muharrem ayının birinci gününe bağlayan zaman dilimidir. İslami takvime göre bir sonraki güne saat 00:00 da değil güneş batması ile (akşam ezanı) geçilir. Bu zaman dilimi ay takvimi esaslı olduğu için bir sonraki hicri yılbaşı 11 ya da 12 gün daha erken bir tarihe denk gelir. Muharrem ayı, Zilkade, Zilhicce ve Receb ile beraber Kur'an'da kıymet verilen dört haram aydan biridir. Bu aylarda barış içinde yaşanması, savaş yapılmaması ile ilgili İslam öncesi ve sonrası kurallar mevcuttur. Muharrem ayı, hicrî kamerî yılın birinci ayıdır. Şii Müslümanlar tarafından ise Muharrem ayının 10. günü Aşure Günü olarak kutlanır. ve dünya bir hicri yılbaşında oluşur.

HİCRİ YILBAŞI DUASI

Ey Allâh! Ben bütün bunlardan dolayı Senden mağfiret diliyorum. Beni bağışla. Ey kerem sâhibi! Ey celâl ve ikrâm sâhibi! Senin râzı olup bana sevap vaad ettiğin hangi amelleri bu sen işlediysem, Senden dilerim ki onları kabul edesin ve Senden ümidimi kesmeyesin. Ey kerem sâhibi! Kabûl eyle. Efendimiz Muhammed'e ve âl-i ashâbına salât-ü selâm eyle. Âmîne!' derse, şeytan: 'Biz, bir sene yorulup bu günahları işletmek için bunca zahmet çektik, o ise bir anda hepsini sildirdi.' Deyip yüzüne toprak saçarak kaçar." (es-Safûrî, Nüzhetü'l-mecâlis, 1/156; Mâü'l-'Ayneyn, Na'tü'l-bidâyât, sh:165-166; ed-Diyarbî, el-Mücerrebât, sh:71; Hasen el-'Adevî, en-Nefehâtü'n-Nebeviyye, fi'l-vezâifi'l-'âşûriyye, sh:69; 'Abdulhamîd Kuds, Kenzü'n-necâh ve's-sürûr, sh:298-299)

HİCRİ YILBAŞI NAMAZI NASIL KILINIR?

Muharrem ayında Kılınacak Namazlar
Bu ay senenin birinci ayıdır. Bu ayın birinci gecesi, akşam ve yatsı arasında ( yani zilhicce'nin son gününü, Muharrem'in birinci gününe bağlayan gece) Allah rızası için iki rekat namaz kılınır.
Namaza şu niyetle başlanır :

"Ya Rabbi, bizi yetiştirmiş olduğun bu seneyi, hakkımızda mübarek kılman; avfı ilahine, feyzi ilahine, mazhar kılman; dünyevi ve uhrevi saadetlere nail eylemen için ; Allahu Ekber "

Her iki rekatta :

7 Fatihai şerife, 7 Ayetel- kürsi, 7 İhlası şerif, okunur.

Namazdan sonra :

11 defa :

La ilahe illallahü vahdehu la şerikeleh. Lehül-mülkü ve lehül-hamdü yuhyi ve yumit. Ve hüve hayyün la yemutü biyedihil hayr. Ve hüve ala külli şey'in kadir.

11 İstiğfarı şerif,

11 Salevatı şerife, okunup dua yapılır. Duada, geçmiş senenin günahlarının afvı ve yeni seneye günahsız girmek için iltica edilir.

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