2021'de iş, sanat, siyaset ve spor dünyasından veda ettiğimiz ünlü isimler kimler?

İŞTE 2021'DE ARAMIZDA AYRILAN ÜNLÜLER

Usta oyuncu Rasim Öztekin, geçirmiş olduğu kalp krizi sonrası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ani vefatıyla sevenlerini yasa boğan Öztekin, 8 Mart 2021'de hayata gözlerini yumdu.

Yeşilçam sinemasının usta ismi, ünlü oyuncu, yönetmen ve senarist Kartal Tibet 2 Temmuz 2021'de yaşamını yitirdi. 83 yaşında hayata gözlerini yuman oyuncunun vefat haberini manevi oğlu oyuncu Civan Canova duyurdu.

Tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusu, senaryo yazarı, şair ve Ortaoyuncular Tiyatro Topluluğunun kurucusu Ferhan Şensoy, 70 yaşında hayata veda etti. Şensoy, 31 Ağustos 2021'de vefat etti.

Türk sanat müziği sanatçısı Hüner Coşkuner, 4 Şubat 2021 tarihinde vefat etti.

Besteci, keman virtüözü İlyas Tetik 61 yaşında hayatını kaybetti. Tetik'in yaşadığı geçim sıkıntılarından dolayı 5 Temmuz 2021'de Sarıyer'deki evinde intihar ettiği iddia edildi.

Galatasaray'ın eski futbolcularından 'Papaz Erhan' lakaplı Erhan Önal 63 yaşında hayatını kaybetti. Önal, 16 Mart tarihinde vefat etti. Erhan Önal, oyuncu Bige Önal'ın babası.

Ünlü psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu, 16 Şubat'ta Beşiktaş'taki evinde hayatını kaybetti. Cüceloğlu'nun düşerek hayatını kaybettiği belirlendi.

Ankaralı türkücü Oğuz Yılmaz, 53 yaşında hayata veda etti. Ankara'daki evinde kalp krizi geçiren Oğuz Yılmaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yılmaz, 20 Mayıs 2021'de vefat etti.

Kanunsuz Topraklar dizisi oyuncularından 61 yaşındaki Ümit Berber, kaldığı otelde kalp krizi geçirdi. Berber, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Usta oyuncu 31 Mayıs 2021'de vefat etti.

Marmaris'te yalnız yaşayan Olacak O Kadar'ın yıldızı Ali Demirel, 77 yaşında hayatını kaybetti. İleri derece zatürre şikayetiyle hastaneye kaldırılan oyuncu, 28 Haziran 2021'de vefat etti.

Rizeli ünlü sanatçı Cimilli İbo (İbrahim Özer), İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Böbrek yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma kaldırılan Cimilli İbo, 16 Ağustos'ta vefat etti.

Tiyatro ve sinema oyuncusu Kemal Kuruçay, 59 yaşında kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetti. eksenler dizisinin setinde kalp krizi geçiren ünlü oyuncu Kemal Kuruçay, 22 Ekim 2021'de vefat etti.

Türk Sinema ve tiyatrosunun usta ismi Nedret Güvenç, 90 yaşında hayata gözlerini yumdu. Güvenç, yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle 31 Temmuz 2021'de hayatını kaybetti.

'Dudaktan Kalbe' dizisinde 'Namık' karakteri ile hafızalara kazınan 49 yaşındaki oyuncu Yunus Güner, 12 Kasım 2021'de Cihangir'deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Tarkan, Sezen Aksu, Yonca Evcimik ve Demet Akbağ gibi sanatçıları giydiren ünlü moda tasarımcısı Bahar Korçan 11 Kasım 2021'de yaşamını yitirdi. 57 yaşındaki Korçan, uzun süredir kanser tedavisi görüyordu.

Türk Edebiyatı'nın usta isimlerinden ve Mona Roza şiirinin yazarı Sezai Karakoç, 16 Kasım'da hayatını kaybetti.

Türk halk müziği sanatçısı İzzet Altınmeşe'nin oyuncu oğlu Ali Murat Altınmeşe, Mersin'de kaldığı apartmanın 11'inci katından düşerek yaşamını yitirdi. Ali Murat Altınmeşe 19 Aralık 2021'de hayatını kaybetti.

Tiyatro ve sinema sanatçısı Toygun Ateş öldü. Çekimler için gittiği Malatya'da mutasyonlu korona virüse yakalanan sanatçı, entübe edilmişti.

Tiyatro ve sinema oyuncusu Atilla Pekdemir 77 yaşında hayatını kaybetti

John Rambo, Rocky Balboa, Bill Cosby, Fred Çakmaktaş karakterlerini, Al Pacino ve Robert de Niro gibi oyuncuları seslendiren sanatçı Sezai Aydın 69 yaşında kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Kadir Topbaş- 13 Şubat 2021 İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Kadir Topbaş'ın 16 Kasım 2020 tarihinde koronavirüs testi pozitif çıktı. Bir süre hastanede tedavi gören Topbaş, koronavirüsü atlatmasına rağmen bağışıklığının düşmesi sebebiyle çoklu organ yetmezliğiyle mücadele ederken, 76 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Güldal Akşit- 3 Aralık 2021 Bir süre önce koronavirüse yakalanan Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından ve eski bakanlardan Güldal Akşit, tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti.

Duygun Yarsuvat- 10 Eylül 2021 Galatasaray'ın eski başkanlarından Duygun Yarsuvat, yakalandığı koronavirüsü ağır atlatarak çoklu organ yetmezliği nedeniyle 84 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Metin Çekmez- 25 Ağustos 2021 Kanser hastalığı nedeniyle tedavi gören 76 yaşındaki usta oyuncu, Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki yazlığında tatil yaparken bir yandan da dil kökü kanseri tedavisine devam ediyordu. Yazlığında fenalaşınca ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Çekmez, tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti.

Oğuzhan Asiltürk- 1 Ekim 2021 Koronavirüse bağlı zatürre ve nefes darlığı problemi olan Oğuzhan Asiltürk, tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybetti.

Mustafa Cengiz- 28 Kasım 2021 Sarı-kırmızılı camianın 37. Başkanı olan Mustafa Cengiz'in, uzun süre mide kanseriyle savaştığı biliniyordu. Yakın dönemde 10 saat süren bir beyin ameliyatı geçiren Cengiz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 71 yaşında yaşamını yitirdi.

1989- 2002 yılları arasında yayınlanan 'Bizimkiler' dizisinde Cemil karakterine hayat veren tiyatro sanatçısı Uğurtan Sayıner, 27 Haziran 2021 tarihinde hayatını kaybetti.

Sinema ve dizi oyuncusu Semra Dinçer, iki yıldır mücadele ettiği akciğer kanserine yenik düştü. Kuzey Güney dizisindeki performansıyla hafızalara kazınan Dinçer, 56 yaşında hayatını kaybetti.