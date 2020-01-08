2020’nin güzellik trendi: Kişiselleştirilmiş bakım

Pek çoğumuz yeni bir yılı; hayatımızdaki olumsuzlukları geride bırakıp yeni bir başlangıç yapmak için fırsat olarak görüyoruz. Kendimize hedefler koyuyor, daha güzel ve daha sağlıklı bir yaşam için adımlar planlıyoruz. Tabii ki yeni yılda değişen, yenilenen sadece hayatımız değil, bizimle birlikte dünyadaki trendler de değişiyor. 2020 yılında güzellik trendlerinin en başında doğal görünüm geliyor.

Yeni yılda abartılı makyajlar yerini yok gibi görünen, şeffaf, daha yalın makyajlara bırakıyor. Fondöten kullanımı minimum düzeye inerken, renkli nemlendiriciler yükselişe geçiyor. Gözlerde lila, sarı, turuncu gibi canlı renklerdeki farlar kullanılırken, simler de parti makyajlarından çıkıp günlük kullanımda da tercih edilir hâle geliyor. Kırmızı ve tonlarının öne çıktığı dudaklarda ise likit rujların ağırlığı hissediliyor. Kırmızının tonlarını ya da genel olarak ruju tercih etmeyenler ise dudak parlatıcılarıyla ışıl ışıl dudaklara kavuşuyorlar. Pembe tonlarında allıklar ise cilde daha sağlıklı bir görüntü vererek bu yılın doğallık trendinin parçası oluyorlar.

Doğallık, yeni makyaj trendi olunca cildinizin de daha sağlıklı, tazelenmiş ve güzel görünmesi şart hâle geliyor. Bu çerçevede doğal içeriklere sahip ürünler yükselişe geçerken, ürünlerin etiketlerini okuma alışkanlığı ve beraberinde bilinçli tüketicilerin sayısı da hızla artıyor. Paraben, ftalat, alkol, parfüm içermeyen cilt bakım ürünleri daha fazla tercih ediliyor. Güneş ışınlarının zararlı etkilerine dair gelişen bilinç neticesinde güneş koruyucu içeren kremler, dudak koruyucular gibi ürünlerin popülerliği artıyor. Lekeler ve cilt tonundaki dengesizliklere çözüm üreten bakım ürünleri de yine en çok tercih edilenler arasına giriyor.

2020’de makyaj çantanızda taşıyacağınız cilt bakım ürünlerinin sayısı epey azalıyor. Daha az kozmetik kullanımı en popüler trendlerin başını çekiyor. Bu durum cilt bakımında “kişiye özel bakım” kavramını öne çıkarıyor. Artık birçok popüler kozmetik markası, baz ürünlerine kişinin ihtiyaçlarına göre konsantre karışımlar ekleyerek şahsa özel kremler ve serumlar sunuyor. Ayrıca cilt bakımında birkaç sezondur popüler olan teknolojik bakım ürünlerinin kullanımı da yükselişini sürdürüyor. İsveçli güzellik teknolojisi markası FOREO, 2020’nin tüm güzellik ve bakım trendlerine uygun eşsiz çözümler sunuyor.

FOREO, en yeni ürünü olan LUNA 3 ile derinlemesine temizlenmiş, sağlıklı, diri ve güzel bir cilde sahip olmanızı sağlayarak makyajdaki doğal görünüm trendinin adeta parçası oluyor. Akıllı telefonlara indirilebilen FOREO For You uygulamasıyla senkronize edildiğinde kişiye özel bir güzellik koçu gibi çalışan LUNA 3 böylece cildinizin ihtiyaçlarını ve gelişimini takip ederek en özgün ve kişiselleştirmiş bakımı sunuyor. Normal, Hassas ve Karma ciltler için üç ayrı modeli bulunan LUNA 3, dakikada yaydığı 8.000 titreşimle sadece iki dakikada cildi kir, yağ, makyaj kalıntıları ve ölü hücrelerden yüzde 99,5 oranında arındırıyor.

Ürünün arka yüzeyinde sunduğu anti-aging etkili sıkılaştırıcı masaj terapileri ise hem cildinizi rahatlatıyor hem de düzenli kullanıldığında ince çizgi ve kırışıkların görünümünü yumuşatıyor. Bu masaj etkisi aynı zamanda kullandığını bakım ürünlerinin cildin daha derinine güçlü bir şekilde nüfuz etmesini de sağlıyor. 16 farklı titreşim yoğunluğundan cildinize uygun olanı seçebilmenize imkan veren LUNA 3, göz, kontür, boyun ve ağız olmak üzere dört hedef bölgeye yönelik sıkılaştırıcı ve gençleştirici masajı terapisi de sunuyor. Medikal silikon yüzeyi sayesinde ultra hijyenik ve hipoalerjenik olan LUNA 3, tamamen su geçirmez yüzeye sahip olduğu için duşta, banyoda ve hamamda rahatlıkla kullanılabiliyor.

FOREO LUNA 3 için tavsiye edilen satış fiyatı 1.599 TL

FOREO LUNA 3 yüz temizleme ve sıkılaştırıcı masaj cihazı Trendyol e-mağazası, Sephora e-mağazası ve Sephora (Zorlu Center, İstinye Park, Capacity, Nişantaşı, İstiklâl Caddesi) mağazalarında, Beymen e-mağazası ve Beymen (Zorlu Center, Suadiye, Panora) mağazalarında satılıyor.