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2020 yılında yaşanan güzel olaylar neler?

AK Parti, sosyal medya uygulaması Telegram’da anket düzenledi. "2020’nin en beğenilen olayı nedir" konulu ankette, 3 seçenek arasında Ayasofya'nın cami olarak yeniden açılması seçildi.

Güncel 26.01.2021, 09:50 26.01.2021, 10:36
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2020 yılında yaşanan güzel olaylar neler?

AK Parti, sosyal medya uygulaması Telegram’da anket düzenledi.

Ankette, “2002’den bu yana her yıl olduğu gibi 2020’de de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde pek çok güzel çalışmaya milletçe imza attık.” denilerek katılımcılara 2020’nin unutulmaz ve en beğenilen olayı soruldu.

3 SEÇENEK

3 şıkkın yer aldığı ankette Ayasofya'nın 86 sene sonra yeniden ibadete açılması, Azerbaycan'ın Karabağ zaferi ve Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'de 405 milyar metreküplük doğalgaz rezervinin bulması seçenekler oldu.

Ayasofya İbadete Açıldı

2020’nin en unutulmaz olayı olarak, vatandaşların yüzde 82'si Ayasofya’nın 86 yıl sonra yeniden ibadete açılmasını, yüzde 10’u Karadeniz’de doğalgaz rezervinin bulunmasını, yüzde 8’i ise Azerbaycan’ın Karabağ zaferini gösterdi.

Ayasofya, 86 yıl sonra ilk kez kılınan cuma namazıyla birlikte resmen ibadete açıldı. İstanbul'un fethine kadar 916 yıl kilise, 1453'ten 1934'te alınan kararla müze oluncaya dek cami olarak kullanılan, 86 yıl müze olarak hizmet veren Ayasofya, kılınan cuma namazıyla yeniden cami olarak ibadete açıldı.Tüm Türkiye bu olayı içtenlikle benimsedi.

Karadeniz’de bulunan doğal gaz rezervi 405 milyar metreküpe yükseldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih sondaj gemisinde incelemelerde bulunmasının ardından yaptığı açıklamada, Karadeniz'deki Tuna 1 bölgesinde 85 milyar metreküp daha doğal gaz rezervi bulunduğunu, böylece bulunan doğalgaz rezervinin 320'den 405 milyar metreküpe yükseldiğini açıkladı.

Karabağ Ermeni işgalinden kurtuldu

27 Eylül 2020’de Ermenistan’ın saldırmasıyla Karabağ’da başlayan savaş, Türkiye’nin Azerbaycan’a verdiği açık desteğin de etkisiyle Karabağ’ın işgalden kurtulmasıyla sonuçlandı. Böylece 9 Kasım 2020’de ilan edilen ateşkesle son dönemde ilk kez bir İslam coğrafyası yabancı işgalinden kurtuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan'ın işgali altında kalan Karabağ'ın kurtarılması dolayısıyla Bakü'de 10 Aralık'ta Azadlık Meydanı'nda düzenlenen törene katıldı.

2020 yılında dünya salgının pençesinde kıvranırken yaşanan bu güzel gelişmeler bunlarla da sınırlı değil elbette.

Koronavirüs aşısı bulundu

Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'nin sahibi olduğu BioNTech firması dünyayı kasıp kavuran koronavirüse karşı aşı geliştirdiklerini açıkladı. İnsanlığın adeta umudu olmayı başaran iki Türk bilim insanı dünyaca ünlü yayın organlarının manşetlerinde yer aldı. 

Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin’in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech’in ortak çalışmalarıyla corona virüs aşısı bulundu. Diğer pek çok ülkede de aşı çalışmaları devam ediyor ancak Pfizer ile BioNTech’in aşısının 3. denemelerde corona virüsüne karşı yüzde 95 oranında etkili olduğu belirlendi.

Türkiye’nin ilk uçan arabası Cezeri havalandı

BAYKAR tarafından geliştirilen ilk uçan arabamız Cezeri, ilk sürüş testlerini başarıyla geçti. Türk mühendislerin tasarladığı ve ürettiği Cezeri, 230 kg’lık ön prototip uçuş denemelerinde yerden 10 metre yükseğe uçabildi. Umuyoruz ki geleceği yakalayan yerli üretimlerimizin devamı gelir 

Formula 1, dokuz yıl aradan sonra yeniden İstanbul’da düzenlendi

Her ne kadar corona virüsü önlemleri gerekçe gösterilerek seyircisiz düzenlenmiş olsa da Formula 1’in tekrar İstanbul’da düzenlenmesi, yarış tutkunları için güzel bir haberdi.

Ayda ve Elif bebeğin İzmir’deki enkazdan kurtarılması belki de 2020 güzel olaylar listesindeki en mucizevi olanı

İzmir’de yaşanan 6,9 şiddetindeki deprem pek çok insanın hayatına mâl olmuştu. Bu sırada 3 yaşındaki Elif bebek, enkazdan 65 saat sonra; Ayda bebek ise 91 saat sonra kurtarıldı. Bu iki mucize, tüm Türkiye için umut vericiydi.

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