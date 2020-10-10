2020 Nobel Edebiyat Ödülü Amerikalı şair Louise Glück'ün oldu

2020 Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu

2020 Nobel Edebiyat Ödülü şair Louise Glück'ün oldu.

İsveç Akademisinden yapılan açıklamada, Glück'ün, "yalın bir güzellikle, bireysel varoluşu evrenselliğe ulaştıran şaşmaz şiirsel sesi" nedeniyle ödüle layık görüldüğü belirtildi.



Açıklamada, Glück'ün "sarihlik arayışıyla biçimlendirdiği yapıtlarında, çocukluğu, aile yaşamını, ebeveynlerle ve kardeşlerle ilişkileri ele aldığı, bunların, yapıtların merkezini oluşturduğu" kaydedildi.



İlk kitabı "Firstborn"u (İlk Doğan) 1968 yılında yayımlayan Glück, Amerikan edebiyatının en önemli şairlerinden biri kabul ediliyor.

Glück, Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan 16'ncı kadın yazar oldu.

BREAKING NEWS:

The 2020 Nobel Prize in Literature is awarded to the American poet Louise Glück “for her unmistakable poetic voice that with austere beauty makes individual existence universal.”#NobelPrize pic.twitter.com/Wbgz5Gkv8C — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2020

LOUISE GLUCK KİMDİR?



1943 yılında New York’ta doğan Amerikalı modern şair Louise Glück, Long Island’da büyüdü.

Şair lise döneminde anoreksiya nervoza hastalığıyla mücadele etti ve ardından iyileşti.

Glück, Columbia Üniversitesi’nde eğitim aldı. Yazar kimliğinin dışında çeşitli kurumlarda şiir öğretmeni olarak akademik kariyerini geliştirdi.

Bugüne dek 12 şiir kitabı yayımlanan şair, Nobel'in yanı sıra 1993'te Wild Iris (Yaban Süsen) kitabıyla Pulitzer Ödülü'nü, 2014'te ise Faithful and Virtuous Night (Sadık ve Erdemli Gece) kitabıyla Ulusal Kitap Ödülü'nü kazandı.

Ödüllerine 2020 Nobel Edebiyat Ödülü’nü de ekleyerek adını dünyaya duyuran şair, genellikle şiirlerinde aşk ilişkileri, olumsuz aile deneyimleri ve varoluşsal umutsuzluğun sonuçlarıyla boğuşan kişilere yer verdi.

Glück, Yale Üniversitesi’nde misafir profesörlük yapıyor.