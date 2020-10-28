2020 KYK burs başvurusu nasıl yapılır?

GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU AÇIKLADI!

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020-2021 eğitim öğretim yılı için burs ve kredi başvurularının başladığını duyurdu.

KYK BURS BAŞVURULARI HANGİ TARİHLER ARASINDA YAPILACAK?

KYK burs ve kredi başvuruları 28 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Başvurular, 3 Kasım Salı günü saat 23.59’a kadar devam edecek.

YÖKSİS'TEKİ BİLGİLER DOĞRU OLMALI!

YÖKSİS’teki öğrenim bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması gerekiyor.

Öğrencileri başvuru sırasında herhangi bir sorun yaşamaması için öncelikle e-Devlet'e girerek okul/bölüm, hazırlık ve kayıt dondurma bilgilerini kontrol etmeleri, bilgilerinde hata olan öğrencilerin üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek durumlarını YÖKSİS üzerinden güncelletmeleri gerekiyor. Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisiyle burs-kredi başvurusu yapan öğrencilerin başvuruları beyan etmiş olduğu bilgiler üzerinden değerlendirilecektir.