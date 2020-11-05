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2020 KPSS sonuçları açıklandı

ÖSYM Başkanı Halis Aygün sosyal medya hesabı Twitter'dan 2020 KPSS Lisans sınavının sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Güncel 05.11.2020, 11:35
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2020 KPSS sonuçları açıklandı

ÖSYM Başkanı Halis Aygün sosyal medya hesabı Twitter'dan 2020 KPSS Lisans sınavının sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Sonuçlar ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nde görüntülenebiliyor.

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