2020'de karavan ve bisiklet kiralamaya talep arttı

Türkiye’nin hizmet alanında en büyük online platformu Armut, 2020 yılı boyunca hizmet alanların oluşturduğu talepleri değerlendirerek evde kaldığımız süre içinde tüketici davranışlarındaki değişimi ortaya koydu. 3000’in üzerinde farklı kategoride 500.000’den fazla hizmet vereni, hizmet alanlarla buluşturan Armut, 2020’de yapılan sosyal mesafeli planları ve tatil organizasyonlarını inceledi.

Armut üzerindeki hizmet taleplerine göre, pandemi nedeniyle tatil köyü veya otele gitmek istemeyenlerin bütçesine göre tekne veya karavan kiralama seçeneklerini sıkça değerlendirdiği görüldü. Tüketici talepleri doğrultusunda Armut.com’da ilk kez açılan karavan hizmeti büyük ilgi görürken, tekne kiralama oranı bir önceki yıla göre %298 artış kaydetti.

Alternatif ulaşım şekillerine ilgi arttı!

Armut üzerinden bisiklet kiralama talepleri önceki yıla göre %336 artarken, özel araç kiralama hizmetine gösterilen ilgi ise %8 oranında büyüdü. Daha önce kalabalık etkinlikler için fazlasıyla talep edilen minibüs ve otobüs kiralama hizmeti ise pandemiden en çok etkilenen alanlardan oldu ve %44 küçüldü.

Bulaş endişesinin yanı sıra bazı yasal düzenlemeler çerçevesinde 2020’nin nişan ve düğün organizasyonlarında da değişim yaşandı. Sosyal mesafeyi korumak için bahçeli mekanları tercih edenlerin oranı bir önceki yıla göre %21 yükseldi.