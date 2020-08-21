2020 ÇKS kayıt süresi uzatıldı

Osmaniye İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “ÇKS dosyasını yaptırmayan veya yaptırıp dosya vermeyi unutan çiftçilerin bu tarihe kadar (01.09.2020) arazilerinin bağlı bulunduğu İl ve İlçe Müdürlüklerimize başvurularını yapmaları gerekmektedir. Bu süre sonunda ÇKS dosyasını yaptırmayan çiftçiler tarımsal desteklemelerden faydalanamayacaktır“ denildi.