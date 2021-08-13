2019 yılında hazırlanan rapor Kastamonu'da yaşanan felaketin habercisi adeta...

2019 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından Akar-Su Mühendislik Müşavirlik Ltd. Şti. firmasına hazırlatılan Batı Karadeniz Havzası Taşkın Yönetim Planı'nda, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel ve dere taşkını felaketi yaşanabileceği konusunda bilgilendirme yapılmış.

Raporda; "Kastamonu İli Abana İlçesi İlçe Merkezi yerleşimi içinden geçen Ezine Çayı akarsu yatağının 350 metrelik bölümünde, Mustafa Dicel Sokak ve Hilmi Uran Caddesi kesişiminden başlayarak sahile kadar, 500 yıllık taşkın tekerrür debisini geçirecek şekilde sol sahilde 3 metre yüksekliğinde Taş Tahkimat tipinde ıslah gerekmektedir. Şekil 9-30: Kastamonu İli Abana İlçesi (Tedbir No: 68) 69. İlçe merkezindeki dere ıslahı sırasında sağ sahildeki kanal duvarlarının sol sahildeki duvarlarından yaklaşık 1 m daha düşük yapılmıştır. İki dere birleşiminin 150 m mansabında her iki sahilde de dereye erişim için açıklıklar bırakılmıştır." ifadeleri yer alıyor.

Raporda ayrıca "Kanal duvarları birleştirilmemiştir. Bu açıklıklardan taşan suların akarsuya dönemediği için sağ ve sol sahil yerleşimlerinde ciddi taşkın riski oluşturmaktadır. Bunun yanında yeni yapılan duvarların eski duvarlardan yaklaşık 1 m daha düşük kotta inşa edildiği görülmüştür, sağ sahil seddelerinin Q500 debisini geçirecek şekilde yükseltilmesi, iki dere birleşimin membaında Ezine Çayının sol sahildeki kanal yüksekliklerinin yeterli olmadığı tespit edilmiş, sol sahil kanal duvarlarının yükseltilmesi, akarsu güzergahı boyunca duvar kanallarında düzensizlikler bulunduğu kimi yerlerde seddelerin kırılarak bozulduğu yada geri kalan sedde yüksekliklerinden daha düşük olan yerlerde seddelerin düzenlenmesi gerekmektedir." ifadelerine yer verilmiş.

BATI KARADENİZ HAVZASI TAŞKIN YÖNETİM PLANI'nın tamamını okumak için aşağıdaki linki tıklayın.

Kastamonu ve Sinop'ta sel sularına kapılan 31 kişi hayatını kaybetti