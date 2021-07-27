200’üncü Bayraktar TB2 SİHA gökyüzünde

Türkiye'nin yerli ve milli üretim atılımında en önemli kalemlerden biri olan insansız hava araçlarında her geçen gün yeni başarılara imza atılıyor.

Baykar Savunma'nın başı çektiği savunma sanayii araçları, sık sık dünya basınında da başarıları dolayısıyla manşetleri süslüyor.

300 BİN SAAT UÇUŞ

Kendinden en çok söz ettiren Bayraktar TB2 SİHA ise geçtiğimiz günlerde 300 bininci uçuş saatini geçerek, göklerdeki hakimiyetini tescillemişti.

Dağlık Karabağ'da, Suriye ve Irak'ta, sınır güvenliği ve Libya'da başarıdan başarıya koşan TB2'lerin üretimi de sürüyor.