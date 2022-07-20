20 ve 21 Temmuz tarihlerine dikkat! 'Güneş fırtınası geliyor'

Independent Türkçe'de yer alan habere göre; Dünya'daki birçok elektronik cihazı etkileyecek Güneş Fırtınası'nın 19 Temmuz'da çarpacağı tahmin ediliyor. Dr Tamitha Skov, NASA'nın 19 Temmuz'da gerçekleşeceğini tahmin ettiği Güneş'ten gelen 'yılan benzeri bir filamentin' etkisinin 'doğrudan bir vuruş' olacağını ve 'Dünya'nın gece tarafında sinyal kesintileri beklememiz gerektiğini' de sözlerine ekledi.

Ancak, fırtınanın bu haftanın ilerleyen günlerinde gelmesi olasıdır.

SpaceWeather'a göre, 'küçük' ancak uydu operasyonlarını etkileyebilecek G1 sınıfı fırtına, 20 veya 21 Temmuz'da Dünya'yı vurabilir. Fırtınanın kökenleri, 15 Temmuz'da kararsız bir manyetizma filamenti tarafından Güneş'ten sıçrayan bir plazma ve manyetik enerji salınımı olan bir koronal kütle atımından geliyor. Bu patlamalar, Dünya'daki tüm enerji santrallerinin bir yıl boyunca ürettiğinden 100.000 kat daha fazla enerji salma yeteneğine sahiptir.

Dünya'nın manyetik alanı etkilenebilir. Güçlü Güneş Fırtına'larının insan faaliyetleri üzerinde ciddi etkileri olabilir. Bazı araştırmalar, artan güneş rüzgarı aktivitesi nedeniyle uyduların yörüngelerinden çıktığını ve CubeSats olarak bilinen daha küçük teknelerin tamamen yok edildiğini gösteriyor. Bu uydular için irtifadaki düşüş, geçmişte olduğundan 10 kat daha hızlıdır.

Güneş fırtınaları nedeniyle, Dünya'nın dış atmosferi ısınabilir ve uyduları doğrudan etkileyebilir. Söz konusu fırtına nedeniyle uydularda oluşacak ısınmadan dolayı GPS, cep telefonu ve uydu, TV sinyallerinde parazitlenmeler yaşanabilir.

Carrington Olayı olarak da bilinen 1859 Güneş Fırtınası, 1859 da solar döngü 10 sırasında olmuş güçlü bir jeomanyetik güneş fırtınasıdır. Bir solar alev veya koronal kütle ejeksiyonu, Dünya’nın manyetosferini vurdu ve şimdiye kadar bilinen, Richard Christopher Carrington tarafından gözlemlenen ve kaydedilen en güçlü solar fırtınayı tetikledi.