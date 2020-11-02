2 Kasım Kandilli Rasathanesi ve AFAD Son depremler listesi - En son nerede deprem oldu?

İzmir'de 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından son dakika bilgileri gelmeye devam ediyor. Son dakika deprem bilgilerine göre, hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a yükseldi, yaralıların sayısı ise 962'ye ulaştı.

Depremde en çok hasar alan yerlerin İzmir'in Seferihisar ve Bayraklı ilçeleri olduğu görülürken, artçı depremler de sürüyor...

Depremin ardından arama kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binadan 9'unda çalışmaların tamamlandığı, kalan 8 binada çalışmaların devam ettiği kaydedildi. Son dakika bilgisine göre ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesinde incelemelerde bulundu. Son dakika haberine göre, 58 saat sonra bir kız çocuğu enkazdan kurtarıldı...

2 Kasım Pazartesi günü Türkiye'de meydana gelen son depremler belli oldu. İzmir depreminin etkisi hala sürerken AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesini sizler için hazırladık. En son nerede deprem oldu? sorusunun yanıtını merak edenler için güncel son deprem listesini haberimizde....