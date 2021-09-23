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2 generalin istifası kabul edildi
MSB kaynakları, iki generalin sağlık ve ailevi nedenlerle emeklilik talebinde bulunduğunu, talebin kabul edildiğini belirtti.
Güncel 23.09.2021, 09:54
Milli Savunma Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında yer alan "5 general istifa etti" haberlerinin gerçeği yansıtmadığını, sadece iki generalin sağlık ve ailevi nedenlerle emeklilik talebinde bulunduğunu belirterek, söz konusu iddiayı "İyi niyetli olmayan, TSK'yı yıpratmaya yönelik algı oluşturma çabaları" olarak nitelendirdi.