1999 Gölcük depreminde kaç kişi hayatını kaybetti? Deprem kaç şiddetinde oldu ve kaç saniye sürdü?

Türkiye'de son 120 yılda birçok büyük deprem meydana geldi. Bunlardan birisi de 1999 Gölcük depremi oldu. Büyük can kayıplarına yol açan 17 Ağustos depremi üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala büyük bir hassasiyetle anılıyor. Türkiye'nin kuzey bölgelerden boydan boya geçen Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın batı bölümünde meydana gelen deprem, 17 Ağustos 1999 Salı günü saat 03:01'de başladı ve 45 saniye sürdü. Peki, 17 Ağustos depreminde kaç kişi öldü? 1999 Gölcük Depremi kaç saniye sürdü?

17 AĞUSTOS 1999 GÖLCÜK DEPREMİ KAÇ ŞİDDETİNDE OLDU?

17 Ağustos 1999 depremi büyüklüğü Richter ölçeğine göre ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) tarafından 7.6; Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi tarafından ise 7.8 olarak ölçüldü. Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın batı bölümünde meydana gelen 17 Ağustos 1999 depremi gece saat 03:01'de başladı. Bu deprem büyüklüğü açısından Türkiye'de gerçekleşen ikinci deprem olarak kayda geçmiştir.

Bununla birlikte, bugün genel olarak depremin büyüklüğü, ilk yapılan açıklamalarda duyurulan 7.4 olarak kabul ediliyor ve bu ölçü kullanılıyor. Derinliği 17 kilometre olan sarsıntıda yer kabuğunun sağa doğru hareket ettiği ve 120 kilometrelik bir hat boyunca kırıldığı tespit edildi.

17 AĞUSTOS 1999 GÖLCÜK DEPREMİ KAÇ SANİYE SÜRDÜ?

Türkiye'nin kuzey bölgelerden boydan boya geçen Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın batı bölümünde meydana gelen deprem, 17 Ağustos 1999 Salı günü saat 03:01'de başladı ve 45 saniye sürdü.

19 AĞUSTOS 1999 GÖLCÜK DEPREMİNDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Resmi kayıtlara göre Kocaeli'nde 9 bin 477, Sakarya'da 3 bin 891, Yalova'da 2 bin 504, İstanbul'da 981, Bolu'da 270, Bursa'da 268, Eskişehir'de 86 ve Zonguldak il sınırı içinde de 3 kişi olmak üzere toplam 17 bin 480 kişinin can verdiği büyük felakette yüz binin üzerinde insan da evsiz kalmış, yaklaşık 24 bin kişi yaralanırken, birçok kişi de sakat kalmıştı.

Sadece Kocaeli bölgesinde 17 bin civarında bina depremin ilk dalgasında çökerken, 91 bin konut orta hasar, 102 bin 822 konut az hasar gördü. 14 bin 133 işyeri hasar gördü. depremin ardından bölgede yaklaşık 45 bin prefabrik konut yaptırıldı. 150 binin üzerinde vatandaş kalıcı konutlar yapılana kadar prefabrik ve çadırlarda barındı.

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