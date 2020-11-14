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1975 model ‘Anadol Böcek’ 230 bin liraya satılık

Gören golf arabası sanıyor, o ise gerçek bir ‘Böcek’

Güncel 14.11.2020, 10:21
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1975 model ‘Anadol Böcek’ 230 bin liraya satılık

 Amasya’da bulunan 1975 model ‘Anadol Böcek’ marka/model klasik otomobil sahibi tarafından 230 bin liraya satışa çıkarıldı.
1977 yılından bu yana kullandığı aracının tıkır tıkır çalıştığını belirten sahibi Tunç Uyarer, “Aracıma 200 bin lira teklif ettiler. 230 bin lira istiyorum. 229 bin liraya bile vermem” diye konuştu.
Önünde uğur böceği amblemi bulunan 45 yıllık aracını görüp şaşkın şaşkın bakan çocukların golf aracı sandığını anlatan 62 yaşındaki Uyarer, üretildiği dönemden bu yana çok az sayıda kaldığı için klasik araç tutkunlarının ilgisini çekeceğine inandığını belirtti.

#anadol #böcek #Amasya
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