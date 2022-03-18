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1915 Çanakkale Köprüsü Rekor sürede tamamlandı

2023 metrelik orta açıklığıyla 'dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü' olan 1915Çanakkale Köprüsü ile Malkara-Çanakkale Otoyolu, planlanandan 18 ay önce tamamlanarak hizmete açıldı.

Güncel 18.03.2022, 19:18
1915 Çanakkale Köprüsü Rekor sürede tamamlandı

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) idaresinde Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle DL E&C, Limak, SK ecoplant ve Yapı Merkezi ortaklığı tarafından yapılan 1915Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu, Çanakkale Zaferi’nin 107. yıldönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle hizmete açıldı. Güvenli, hızlı ve konforlu ulaşım imkânı sunan; yeni yatırımlara, üretime, bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak 1915Çanakkale Köprüsü, 2023 metrelik orta açıklığıyla “dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü” ve 334 metre tepe noktasıyla “dünyanın en yüksek kuleli asma köprüsü” olma unvanına sahip oldu.

İki kıta arasındaki geçiş süresini 6 dakikaya indiren 1915Çanakkale Köprüsü, planlanan diğer otoyollar ile Batı Anadolu ile Avrupa ülkeleri arasında doğrudan bağlantı sağlayacak. 

‘15 ülkeden 30 bin kişi çalıştı’

Projenin ortaklarından Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, “4 yıllık rekor yapım süresinde 15 farklı ülkeden yaklaşık 30 bin kişi ve projemizin en kalabalık döneminde ise şantiyelerimizde 6 bin personelimiz ile gece-gündüz çalışarak bu projeyi tamamladık. 700’den fazla Türk mühendisin görev aldığı 1915Çanakkale Projesi’nin, köprü mühendisliği ve inşaatı alanında çalışan Türk mühendisleri ve yöneticileri için önemli bir referans olacağına inanıyorum. Ayrıca, projemizde görev alan 49 kadın mühendisle de gurur duyuyoruz.” dedi.

‘Finansmanı dünyada ses getirdi’

1915Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi’nin mühendislik ve finansman özellikleri ile tüm dünya açısından önemli bir proje olduğuna değinen Yapı Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Başar Arıoğlu, “Bu proje, finansmanından müteahhitliğine, mühendislik yaklaşımından mimari özelliklerine kadar tüm dünyanın ilgisini çekiyor. 

Proje için 3 milyar Avro’dan fazla yatırım yaptık ve finansmanı için 10 farklı ülkeden toplam 25 banka ve finans kuruluşundan kredi sağladık. Finansman yapısı ile bugüne dek 12 uluslararası ödül aldık. 1915Çanakkale Köprüsü, proje ortakları için ilk andan itibaren bir gurur ve itibar projesi oldu. Bugün bu açılışı mümkün kılan, köprünün inşasında alın teri ve emeği olan tüm arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

‘Bir mühendislik başyapıtı’

Projenin Güney Koreli iki ortağından DL E&C inşaat işlerinden sorumlu Başkan Yardımcısı Young Jin Woo ise köprünün açılışının büyük bir onur ve mutluluk kaynağı olduğunu söyleyerek, “1915Çanakkale Köprüsü, tasarımı, mühendisliği ve üstün teknik özellikleriyle, uluslararası inşaat dünyasından ve inşaat sektörünün referans yayınlarından büyük ilgi gördü. Bir mühendislik başyapıtı olan Proje’nin tamamını planlanandan 18 ay önce açabilmiş olmaktan dolayı gurur duyuyoruz.” dedi.

‘Birinci kalite iş ortaklarıyla çalıştık’

Projenin Güney Koreli diğer ortağı SK ecoplant Eurasia Bölgesi Genel Müdürü ve Kıdemli Başkan Yardımcısı Seung Soo Lee, Dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü 1915Çanakkale, teknik olarak çok zorlayıcı bir proje idi ama biz en gelişmiş mühendislik teknolojilerini kullandık. Tedarikçi, danışman ve taşeron, uluslararası alanda tanınmış, birinci kalite ortaklarla birlikte çalıştık. Bu projede görev aldığımız için ülkem ve şirketim adına gurur duyuyorum” dedi.

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