Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 21°
parçalı az bulutlu
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV POLİTİKA LOJİSTİK OTOVİTRİN SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
99193
ALTIN
385.362
DOLAR
6.9438
STERLİN
8.4492
EURO
7.4873

1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayakları tamamlandı

1915 Çanakkale Köprüsü hızla yükselmeye devam ediyor. Son yapılan çalışmaların ardından köprünün ayaklarının uzunluğu 318 metreye ulaştı

1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayakları tamamlandı

1915 Çanakkale Köprüsü hızla yükselmeye devam ediyor. Son yapılan çalışmaların ardından köprünün ayaklarının uzunluğu 318 metreye ulaştı

14 Mayıs 2020 Perşembe 19:47
2007 Okunma
1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayakları tamamlandı

Köprü ayaklarındaki son bölüm olan 32'nci bloğun 16 Nisan Cumartesi günü yerleştirilmesi bekleniyor. Bu nedenle Çanakkale'nin Lapseki ilçesi köprü şantiyesinin olduğu yerde bir tören gerçekleştirilecek. Törene, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılacağı bildirilirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da telekonferans yöntemiyle törene eşlik edeceği bildirildi.

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni simgeleyecek

Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele devam ederken, Türkiye'nin tarihi ve önemli vizyona sahip olan 1915 Çanakkale Köprüsü projesinin ayaklarındaki çalışmalarda sona doğru gelindi. Dünyanın en büyük asma köprüsü unvanına da sahip olacağı ifade edilen köprünün ayakları 318 metrelik uzunluğuyla 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni simgeliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017'de temeli atılan ve Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Şekerkaya ile Gelibolu'nun Sütlüce mevkii arasında yapımı süren 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayakları her geçen gün yükselmeye devam ediyor. Bu kez de yapılan son çalışmalar ile tarihi köprünün her iki yakada bulunan deniz içindeki kesonları üzerine 31. blokları yerleştirildi ve köprünün ayak uzunluğu 318 metreye ulaştı. Köprü ayaklarındaki çalışmaların hafta sonu yapılacak törenle tamamlanması bekleniyor.

Köprüde Seyit Onbaşı tasviri yer alacak

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni temsil eden köprü 32 bloktan oluşacak. Kulelerin en ucunda ise Çanakkale Savaşlarının unutulmaz kahramanı Seyit Onbaşı'nın sırtlayarak namluya sürdüğü top mermisi tasviri yer alacak. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yılını temsilen orta açıklığının 2023 metre olması planlanıyor. Bu açıklık, dünyanın en uzun kuleler arası açıklığa sahip asma köprü olması özelliğini taşıyor. Köprü hizmete açıldıktan ise sonra iki yaka arasındaki ulaşım mesafesi 6 dakikaya inecek. Köprünün bölgeye de ciddi faydalar sağlayacağı ve özellikle Lapseki'ye yatırımcı talebinin artacağı ön görülüyor.

18 Mart 2022'de tamamlanacak

1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli ebatlarda menfez, 12 kavşak, 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek ve 1915 Çanakkale Boğaz Köprüsü, 18 Mart 2022'de tamamlanarak hizmete açılacak.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İyileşme oranı yüzde 71,8'e çıktı: Korona salgınında günün tablosu
İyileşme oranı yüzde 71,8'e çıktı: Korona salgınında günün tablosu
Bahçeli'den Çiftçiler Günü mesajı
Bahçeli'den Çiftçiler Günü mesajı
Salgın sürecinde saç bakım ürünlerine talep 3 kat arttı
Salgın sürecinde saç bakım ürünlerine talep 3 kat arttı
Deneme kabinlerinde ‘acil butonlu' korona önlemi
Deneme kabinlerinde ‘acil butonlu' korona önlemi
BUGÜN ÇİFTÇİLER GÜNÜ... EN GÜZEL VE ANLAMLI "ÇİFTÇİLER GÜNÜ" SÖZLERİ
BUGÜN ÇİFTÇİLER GÜNÜ... EN GÜZEL VE ANLAMLI "ÇİFTÇİLER GÜNÜ" SÖZLERİ
Mağaza indirimi korona dinlemedi
Mağaza indirimi korona dinlemedi
ŞEHİRLER ARASI OTOBÜS FİYATLARINA TAVAN FİYAT UYGULAMASI
ŞEHİRLER ARASI OTOBÜS FİYATLARINA TAVAN FİYAT UYGULAMASI
'Bize "evde kalın" diyorlar; biz zaten her zaman evdeyiz'
'Bize "evde kalın" diyorlar; biz zaten her zaman evdeyiz'
Gazeteci Yılmaz Özdil'in villasında yıkım durduruldu!
Gazeteci Yılmaz Özdil'in villasında yıkım durduruldu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefonla görüştüğü Mukadder Öksüz: 'Bugün sabaha kadar uyuyamadım'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefonla görüştüğü Mukadder Öksüz: 'Bugün sabaha kadar uyuyamadım'
Bayram namazı yaklaşıyor... Camiler açılacak mı?
Bayram namazı yaklaşıyor... Camiler açılacak mı?
Survivor'da beklenmeyen veda: Ersin Korkut seyirciyi ağlattı
Survivor'da beklenmeyen veda: Ersin Korkut seyirciyi ağlattı
'Hindistan'da öleceğimizi düşündük'
'Hindistan'da öleceğimizi düşündük'
Ferdi Tayfur'a oğlunun böbreği nakledildi
Ferdi Tayfur'a oğlunun böbreği nakledildi
"Korona neredeyse gelsin bulsun beni"
"Korona neredeyse gelsin bulsun beni"
Doktorlar ölür demişti, Türkiye 3.sü oldu
Doktorlar ölür demişti, Türkiye 3.sü oldu
Tedbirler işe yaradı... İstanbul başardı
Tedbirler işe yaradı... İstanbul başardı
Yüzbinlerce çiftin merak konusu: Düğün salonları ne zaman açılacak?
Yüzbinlerce çiftin merak konusu: Düğün salonları ne zaman açılacak?
Alışveriş merkezi önünde aynı manzara
Alışveriş merkezi önünde aynı manzara
HERKESİN MERAK ETTİĞİ KONUYDU, BELLİ OLDU...
HERKESİN MERAK ETTİĞİ KONUYDU, BELLİ OLDU...

banner371

banner363

banner376

banner361

banner372

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim