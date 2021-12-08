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19. Uluslararası Yılın Starları Ödül Töreni bu akşam canlı yayında ekovitrin.com'da!

Bu yıl 19'ncusu düzenlenen Uluslararası Yılın Starları Ödül Töreni bu akşam saat 19:00'da canlı yayında ekovitrin.com'dan yayınlanacak.

Güncel 08.12.2021, 13:03 08.12.2021, 13:51
19. Uluslararası Yılın Starları Ödül Töreni bu akşam canlı yayında ekovitrin.com'da!

Ekovitrin Medya Grubu’nun 18 yıldır aralıksız verdiği, iş ve ekonomi dünyasının Oscar’ı niteliğini taşıyan ‘Ekovitrin Uluslararası Yılın Starları Ödülleri’, 8 Aralık’ta sahiplerini buluyor. 

BAŞARILI KİŞİ VE KURUMLARA VERİLİYOR

Ekovitrin Yılın Starları Ödülleri, bugüne kadar birçok önemli devlet ve siyaset adamı ile iş dünyasından önemli kişi ve kurumlara verildi. Bu isimler arasında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, Romanya Cumhurbaşkanı Trian Basescu, K.K.T.C. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, eski Başbakan Binali Yıldırım, Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı İrina Vlah, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Dışişleri eski bakanlarımızdan İsmail Cem, Londra Belediye eski Başkanı Boris Johnson (Şu anda İngiltere Başbakanı), Kosova Devlet Bakanı Mahir Yağcılar yer alıyor. Ayrıca bu isimlerin dışında yurtiçi ve yurtdışından iş dünyasından toplam 510 başarılı kişi ve kuruma ‘Yılın Starları’ ödülleri verildi.

Bu yıl düzenlenen, Ekovitrin 19. Uluslararası Yılın Starları ödül töreninde; Halkbank’a ‘Yılın Bankası’ ödülü, İstanbul Havalimanı’na ‘Türkiye’nin Global Markası’ ödülü, Almanya’daki KT Bank AG’ye ‘Avrupa’da Yılın Katılım Bankası’ ödülü, Opet’e ‘Kadın Gücü Projesiyle Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi’ ödülü, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’e ‘Yılın İlçe Belediye Başkanı’ ödülü, Almanya’da GASI GmbH CEO’su Zeydan Öncü’ye ‘Avrupa’da Yılın İş Adamı’ ödülü, Beyttürk İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Uğurcan Barman’a ‘Gayrimenkul Sektöründe Yılın İş Adamı’ ödülü, Gönül Kahvesi CEO’su Kemal Yardımcı’ya ‘Yılın Genç Girişimcisi’ ödülü, İstanbul Aydın Üniversitesi’ne ‘Yılın Üniversitesi’ ödülü, Artaş İnşaat’a ‘İnşaat ve Konut Sektöründe Yılın Markası’ ödülü, Avicenna Hospital’a ‘Yılın Sağlık Kurumu’ ödülü, Sanko Holding’e ‘Yenilenebilir Temiz Enerji Yatırımı ve Çevreye Saygı’ ödülü, Progroup’a ‘Turquality İş Modeli’ ödülü, Türkiye Deniz Canlıları Müzesi Kurucusu Kenan Balcı’ya ‘Balıkçılık Onur’ ödülü, Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly’ye ‘Yılın Diplomatı’ ödülü, Kerem Alışık’a ‘Yılın Sanatçısı’ ödülü, T.C. Milli Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir’e ‘Milli Savunma Sanayiinde Üstün Başarı Ödülü’, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun’a ‘İletişim Başarı Ödülü’, Avni Demirci’ye ‘Orta Asya’da Bankacılık Onur Ödülü’ olmak üzere 20’nin üzerinde kişi, firma, kurum ve kuruluşa ödülleri takdim edilecek.

Canlı yayın için bu sayfada güncelleme yapılacaktır...

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