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19 Mayıs yasak mı, tatil mi? 19 Mayıs 2021 kapanma var mı, sokağa çıkma yasağı olur mu? Okullar ve iş yerleri resmi tatil mi ilan edilecek?
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı heyecanı tüm yurtta başladı. 19 Mayıs yasak mı sorusu ise gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Dün yapılan Kabine Toplantısı sonrasında 19 Mayıs sokağa çıkma yasağı var mı sorusunun cevabı belli oldu. Peki İçişleri Bakanlığı'ndan genelge yayımlandı mı? 19 Mayıs tatil mi, Okullar ve iş yerleri resmi tatil mi ilan edilecek?
Güncel 18.05.2021, 12:35
19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatildir.
19 MAYIS YASAK MI?
Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde dün bir araya geldi. Toplantının sona ermesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. Buna göre kısıtlamaların 1 Haziran'a kadar devam edeceği belirtildi. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı ile ilgili İçişleri Bakanlığından yasak olduğuna dair bir genelge yayınlanmadı. 19 Mayıs günü, 17 Mayıs - 1 Haziran günleri arasında uygulanacak kısıtlamalara dahil.
Normalleşme döneminin 2. kademesinin detaylarının ise önümüzdeki günlerde paylaşılacağı bildirildi.