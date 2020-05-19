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19 Mayıs 2020 EN GÜZEL KADİR GECESİ MESAJLARI

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19 Mayıs 2020 EN GÜZEL KADİR GECESİ MESAJLARI

19 Mayıs 2020 En Güzel KADİR GECESİ mesajları, resimli Kadir Gecesi mesajları, en son Kadir Gecesi mesajları, Kadir Gecesi duası, Kadir Gecesi kısa, uzun, En anlamlı Kadir Gecesi mesajları gibi aradıklarınız burada yer alıyor.

19 Mayıs 2020 Salı 10:30
2016 Okunma
19 Mayıs 2020 EN GÜZEL KADİR GECESİ MESAJLARI

Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz Merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, Kadir geceniz mübarek olsun.
Bin aydan hayırlı olan, Yüce Rabbimizin rahmet ve nur bahşettiği #KadirGecesi Tüm islam alemine hayırlar vesile etsin. İnşallah.

Mübarek Kadir Gecenizi kutlar, her şeyin gönlünüzden geçtiği gibi olmasını temenni ederim. Kadir geceniz mübarek olsun.
Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez Dualarinizin Rabbin yüce katina iletilmisine vesile olan Kadir Geceniz mübarek olsun.

Allah`ım rızkımıza bolluk, kalbimize ferahlık, ömrümüze bereket ver! Amin. Kadir geceniz mübarek olsun.
Avuçların geri çevrilmeyeceği o günde gecemizi hakkı ile eda edebilenlerden oluruz inşallah

Allahümme inneke afüvvün tühıbbü`l-afve fa`fu annî: Allah`ım sen çok affedicisin, affı seversin, beni affet. Kadir geceniz mübarek olsun.
Duaların kabul edileceği bu gecede, gönülden el açmak dileğiyle. Cümleten Kadir Gecemiz mübarek olsun.

Resûlullah şöyle buyurdu:"Siz Kadir Gecesi`ni ramazanın son on günü içerisindeki tek rakamlı gecelerde arayınız."

Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin! Kadir geceniz mübarek olsun.

Gün vardır, bin yıldan uzun gelir bize, bir yıl vardır bir günden kısa gelir bize. Bire bin yazılan bu gecede dua edelim Rabbimize. Kadir geceniz mübarek olsun.

Bir damla umut serpilsin yüreğine, bin tatlı umut dolsun günlerine, hayallerin gerçekleri bulsun, bütün duaların kabul, Kadir Geceniz mübarek olsun!

Bugün ellerinizi her zamankinden daha çok açın Avucunuza melekler gül koysun, yüreğiniz coşsun Kadir geceniz hayırlara vesile olsun.

Ya Rabbi! Hayatımızı Kur`an ve Sünnet çizgisinde Hak dostluğu, takva, azimet ve ihsan şuuru çerçevesinde yaşat. (Amin) Kadir Gecemiz Mübarek Olsun.

Gecelerini ihya edip hakkıyla idrak etme dileğiyle mübarek olsun..

(Sevabını Allah'tan umarak, Kadir Gecesi'ni ihya edenin geçmiş günahları affolur.) [Buhârî]

(Kadir Gecesi'nde, bir kere Kadir suresini okumak, başka zamanda Kur'an-ı kerimi hatim etmekten daha sevabdır. Kadir Gecesi'nde bir Sübhanallah, bir Elhamdülillah, bir La ilahe illallah söylemek 700 bin tesbih, tahmid ve tehlilden kıymetlidir. Bu gece koyun sağımı müddeti kadar [az bir zaman] namaz kılmak, ibadet etmek, bir ay bütün geceleri sabaha kadar ibadet etmekten daha kıymetlidir.) [Tefsir-i Mugni]

(Kadir gecesi üç defa “La ilahe illallah” söyleyen müslümanın, birincisinde bütün günahları bağışlanır. İkincisinde Cehennemden kurtulur, üçüncüsünde Cennete girer.) [Tefsir-i Mugni]

Resulullah, Kadir Gecesi'nde, (Allahümme inneke afüvvün kerîmün tühıbbül afve fa'fü annî) duasını okurdu. (Ya Rabbi, sen affedicisin, kerîmsin, affı seversin, beni de affeyle) demektir.

Son Güncelleme: 19.05.2020 11:26
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