18 yaşa aşı geldi mi? 18 yaş altı aşılama ne zaman? Bakan Koca'dan açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, cuma gününden itibaren 18 yaşından gün almış herkesin aşı randevusunun açılacağını bildirdi. Peki ama 18 yaş altı aşı ne zaman?



18 yaş aşı tarihi ne zaman?



18 yaşından gün alan vatandaşlar 25 Haziran 2021 tarihinde aşı randevusu almaya başlayacak.



18 yaş altı aşı olacak mı?



18 yaş altındaki kişiler T.C. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından belirlenmiş öncelikli risk grubunda yer almadığından şu an için çocuklara COVID-19 aşısı uygulanmayacak. 18 yaş ve altı aşı gerekli mi? sorusuna yanıt veren Bakan Koca, '' 18 yaş altı için Bilim Kurulu dünyadaki çalışmaları ve uygulamaları değerlendiriyor. Ülkeden ülkeye farklı yaklaşımların olduğunu biliyoruz. 18 yaş altı kronik rahatsızlığı olan çocuklarımızı ve gençlerimizi aşılamaktan yanayız. Çok uzun sürmez 18 yaş altı kronik rahatsızlığı olan kişileri aşılamış olacağız bunun dışında netliğimiz yok. Gelişmelere göre bunu aktarmayı düşünüyoruz.