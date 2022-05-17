18 Mayıs yarım gün mü, resmi tatil mi? 19 Mayıs’ta kaç gün resmi tatil olacak?
18 Mayıs Çarşamba tarihinin yarım gün resmi tatil olup olmayacağı konusunda araştırmalar devam ediyor. Milli bayramlarımızdan olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda ülke genelinde bir buçuk günlük resmi tatil uygulanıyor. Bu sene için düzenlenecek olan törenlere sayılı günler kala binlerce kişi "19 Mayıs resmi tatil mi? 18 Mayıs yarım gün mü, okullar tatil olacak mı?" sorusuna yanıt arıyor. Okulların tatil olup olmadığı da merak ediliyor. Peki; 18 Mayıs yarım gün mü, okullar tatil olacak mı ve iş yerleri açık mı? 19 Mayıs tatil mi? İşte haberin detayları sizlerle...
18 MAYIS YARIM GÜN RESMİ TATİL Mİ?
19 Mayıs resmi tatil mi, okullar tatil olacak mı sorusunun yanıtı binlerce kişi tarafından sorgulanan ve merak edilen konular arasında yer almaya devam ediyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla ülke genelinde birçok etkinlik yapılacak. Birçok öğrenci ise bayramı fırsat bilerek 'Okullar tatil mi?' sorusunu araştırmaya başladı. '19 Mayıs resmi tatil mi? 18 Mayıs yarım gün mü, okullar tatil olacak mı?' soruları, internet üzerinden en trend aramalarda yer almaya başladı.
18 Mayıs 2022 Çarşamba günü 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın arifesi. Ancak bugün için yarım gün veya tam gün şeklinde herhangi bir resmi ve idari tatil bulunmamakta.
19 MAYIS’TA KAÇ GÜN RESMİ TATİL OLACAK?
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlanan milli bayramlarımız arasında yer alıyor. Atatürk’ün Bandırma Vapuru ile Kurtuluş Savaşı’nı başlatmak üzere Samsun’a çıkmasının yıl dönümü olan 19 Mayıs’ta diğer milli bayramlarımızda olduğu gibi sadece 1 gün resmi tatil uygulanıyor.
2022 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ
Yılbaşı: 1 Ocak Cumartesi
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar
Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi-Çarşamba
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe
Kurban Bayramı: 9-12 Temmuz Cumartesi – Salı
Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma
Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi
Kaynak: (posta)