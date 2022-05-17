18 Mayıs yarım gün mü, resmi tatil mi? 19 Mayıs’ta kaç gün resmi tatil olacak?

18 MAYIS YARIM GÜN RESMİ TATİL Mİ?





19 Mayıs resmi tatil mi, okullar tatil olacak mı sorusunun yanıtı binlerce kişi tarafından sorgulanan ve merak edilen konular arasında yer almaya devam ediyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla ülke genelinde birçok etkinlik yapılacak. Birçok öğrenci ise bayramı fırsat bilerek 'Okullar tatil mi?' sorusunu araştırmaya başladı. '19 Mayıs resmi tatil mi? 18 Mayıs yarım gün mü, okullar tatil olacak mı?' soruları, internet üzerinden en trend aramalarda yer almaya başladı.



18 Mayıs 2022 Çarşamba günü 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın arifesi. Ancak bugün için yarım gün veya tam gün şeklinde herhangi bir resmi ve idari tatil bulunmamakta.





19 MAYIS’TA KAÇ GÜN RESMİ TATİL OLACAK?



19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlanan milli bayramlarımız arasında yer alıyor. Atatürk’ün Bandırma Vapuru ile Kurtuluş Savaşı’nı başlatmak üzere Samsun’a çıkmasının yıl dönümü olan 19 Mayıs’ta diğer milli bayramlarımızda olduğu gibi sadece 1 gün resmi tatil uygulanıyor.



2022 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

Yılbaşı: 1 Ocak Cumartesi

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi-Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe

Kurban Bayramı: 9-12 Temmuz Cumartesi – Salı

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi



Kaynak: (posta)