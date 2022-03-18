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18 Mart okullar tatil mi, hangi illerde okul yok? İşte kar tatili olan iller...

18 Mart Cuma okullar tatil mi? yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle il valiliklerinden eğitime ara kararları peş peşe geliyor. Veliler ve öğrenciler ise, hangi illerde okulların tatil olduğunu merak ediyor. İşte, tatil olan iller...

Güncel 18.03.2022, 09:17 18.03.2022, 09:23

İstanbul`da okullara kar tatili
İstanbul Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime 18 Mart Cuma gününden 21 Mart Pazartesi gününe kadar ara verildiğini açıkladı.

3/13Samsun'da okullara kar tatili
Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yoğun kar yağışı nedeniyle yapılan toplantıda ildeki tüm kamu ve özel eğitim kurumlarında eğitim öğretime 1 günlük ara verilmesine karar verildi.

4/13Toplantıda alınan kararlar şöyle duyuruldu: “Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 18 Mart Cuma günü bir gün süreyle; kamu ve özel tüm eğitim-öğretim kurumlarının eğitim öğretim faaliyetlerine ara verilmesine, Halk Eğitim Merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel öğretim kursları, resmi ve özel okulların destekleme, yetiştirme ve takviye kursları ile motorlu taşıt kurslarında eğitim-öğretim faaliyetlerine ara verilmesine, Kur'an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dahil olmak üzere eğitim-öğretim faaliyetlerine ara verilmesine, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin faaliyetlerine ara verilmesine, ilimizde tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile, engelli çalışanlar ve malul gazi personelin idari izinli sayılmasına, toplantıya katılan üyelerce oy birliğiyle karar verilmiştir” Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden de yoğun kar yağışlarına karşı dikkatli olunması uyarısı geldi. Yapılan uyarıda, Kastamonu, Sinop, Samsun'un batı ilçelerinde (Vezirköprü, Alaçam, Yakakent, Bafra, Ondokuzmayıs ilçelerinin yükseklerinde) yer yer yoğun kar yağışlarına dikkatli olunması istendi. Ayrıca sabah saat 11.00`de Atatürk Kültür Merkezi`nde gerçekleştirilmesi planlanan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi Anma Programı da, yoğun kar yağışı ve buzlanmaya bağlı olarak eğitim-öğretime ara verilmesi nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

5/13Erzincan'da eğitime kar tatili
Yoğun kar yağışının etkili olduğu Erzincan'da, tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süreyle ara verilmesi kararı alındı. Meteorolojinin uyarısının ardından Erzincan'da kar yağışı etkili olmaya başladı. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışının ardından valilik, il genelinde tüm okullarda eğitime 1 günlüğüne ara verildiğini açıkladı. Konuya ilişkin Valilikten yapılan açıklamada, “Olumsuz hava şartları nedeniyle 18.03.2022 cuma bir gün süre ile ilimizde, üniversitemiz dâhil tüm okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi ile özel kurslarda eğitim ve öğretime ara verilmesine, engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir” denildi.

6/13Muş'ta okullara kar tatili
Muş Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın okulların tatil edildiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, elverişsiz hava koşulları kapsamında, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince; 18 Mart 2022 Cuma günü il genelinde eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verildiği kaydedildi. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

7/13Trabzon'da okullarda kar tatili
Trabzon`da kar yağışı nedeniyle 18 Mart Cuma günü il genelindeki tüm okullar tatil edildi. Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada "Olumsuz hava şartları nedeniyle 18 Mart 2022 Cuma günü ilimiz genelinde resmî ve özel tüm okullarda (ilk, orta, lise), halk eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, resmî ve özel okulların destekleme, yetiştirme ve takviye kursları ile motorlu taşıt kurslarında eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmesine; engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasına karar verilmiştir" denildi.

8/13Sakarya'da eğitime kar engeli
Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, etkisini göstermesi beklenen olumsuz hava koşulları sebebiyle il genelinde eğitime 1 gün ara verildiğini sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, beklenen yoğun kar yağışı ve oluşabilecek olumsuz hava şartları sebebiyle il genelinde 18 Mart Cuma günü eğitim-öğretime 1 gün ara verilmesi kararını sosyal medya hesabından duyurdu. Vali Kaldırım yaptığı paylaşımda, “Meteorolojik verilere göre; beklenen yoğun kar yağışı ve oluşabilecek olumsuz hava şartları sebebiyle ilimiz genelinde eğitim-öğretime 18 Mart tarihinde bir gün ara verilmesine, engelli ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir” ifadelerine yer verdi.

9/13Nevşehir`de eğitime 1 gün ara verildi
Nevşehir`de yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Nevşehir genelinde eğitime 1 gün ara verildi. Yapılan yazılı açıklamada "Yoğun kar yağışının oluşturacağı olumsuz koşullar ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 18/03/2022 tarihinde ilimiz genelinde eğitim öğretime 1 (Bir) gün süreyle ara verilmiştir. Engelli ve hamile kamu çalışanları idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.

10/13Kocaeli`nin 4 ilçesinde eğitime ara verildi
Kocaeli Valiliği, beklenen kar yağışı sebebiyle 4 ilçede eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Meteoroloji verilerine göre; ilimiz Başiskele, Gölcük, Karamürsel ve Kartepe ilçelerimizin özellikle yüksek kesimlerinde yerel olarak kar yağışının etkili olacağı değerlendirilmektedir. Bu nedenle Başiskele, Gölcük, Karamürsel ve Kartepe ilçelerimizdeki taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimiz için 18 Mart 2022 Cuma günü bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

11/13Rize`de eğitime kar engeli
Rize merkez ve ilçelerinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün daha ara verildi. Rize`nin merkez ve ilçelerinde devam etmekte olan kar yağışı şiddetini sürdürüyor. Ulaşımı olumsuz etkileyen kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün daha ara verildi. Rize Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Meteorolojik tahminler doğrultusunda ilimizde devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle ilimiz genelindeki resmi ve özel tüm okullarda (ilk, orta, lise), halk eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, resmi ve özel okulların destekleme, yetiştirme ve takviye kursları ile motorlu taşıt kurslarında 18 Mart 2022 Cuma günü eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmesine, engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasına karar verilmiştir” denildi.

12/13Ordu`da eğitime kar engeli
Ordu Valiliği tarafından yapılan açıklamada il genelinde eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu. Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojiden alınan son verilere göre kar yağışının il genelinde devam edeceği bildirildi. Açıklamada, "Hava sıcaklığının eksi derecelere düşeceği, buna bağlı olarak don ve buzlanma olabileceği beklenmektedir. Beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm il genelinde 18 Mart 2022 Cuma günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Engeli olan ve hamile kamu görevlilerimiz de aynı gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

13/13Tekirdağ`ın 2 ilçesinde eğitime kar engeli
Tekirdağ'ın Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde gece saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı başladı. Kar kalınlığı yer yer 30 santimetreyi aşarken, öğrencilerin herhangi bir sıkıntı yaşamaması için okullar tatil edildi. Tekirdağ'ın Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde yoğun kar yağışı başladı. Kar yağışı zaman zaman vatandaşlara zor anlar yaşatırken, araç kullanımı da zorlaştı. Çerkezköy ve Kapaklı'da yaşanan yağış nedeniyle öğrencilerin herhangi bir sıkıntı yaşamaması için 18 Mart Cuma günü ilçedeki tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildi.

#kar tatili
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