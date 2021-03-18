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18 Mart Çanakkale Zaferi Mesajları

Türk ulusunun bağımsızlık mücadelesindeki en önemli dönüm noktalarından birisi Çanakkale Deniz Zaferi'dir. Her yıl 18 Mart tarihinde kutlanan Çanakkale Zaferi'nde, şehitler rahmetle anılırken Çanakkale Zaferi sözleri ve mesajları ile bu anlamlı gün unutulmamaktadır. Bu noktada, 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları ve sözleri de sabah saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. Öyle ki, kısa, uzun, duygulu, bayraklı ve resimli 18 Mart Çanakkale Zaferi kutlama mesajları sözleri sosyal medyada da en çok paylaşılanlar arasında yerini aldı.

Güncel 18.03.2021, 08:39
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18 Mart Çanakkale Zaferi Mesajları

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi, 106. yılında büyük bir coşku ve kahramanlıkla unutulmayacak. Ulusumuzun bağımsızlık mücadelesinde mihenk taşlarından birisi olan bu değerli günde, şehitlerimiz rahmetle anılırken ortaya konan kahramanlıklar 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları sözleri ile hatırlanacak. Öyle ki, günün ilk saatlerinden itibaren Çanakkale Zaferi 106. yıl kutlama mesajları ve anma sözleri en çok araştırılanlar arasında yerini aldı.

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ SÖZLERİ VE MESAJLARI 2021

Gerek sevdiklerine gerekse göndermek isteyenlere gerekse sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmak isteyenler, en güzel, duygulu, Türk bayraklı ve resimli 18 Mart Çanakkale Zaferi sözleri mesajları hakkında araştırmalarını yoğunlaştırdı. Kısa, uzun, bayraklı, Atatürk fotoğraflı ve resimli 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi anma mesajları ile kutlama sözleri seçenekleri şu şekilde;

Bu mukaddes güzel yurt topraklarının korunması ve bayrağımızın dalgalanması için birlik, beraberlik ve bütünlük içinde verilen mücadeleyi millet olarak idrak etmeli, gelecek nesillere bu bilinci aktarmayı, bu güzel vatanı bizlere emanet eden atalarımıza karşı bir borç bilmeliyiz.

Her zaman gönlümüzde yaşayacak aziz şehitlerimiz ve gazilerimizin kahramanlıklarla dolu hatıraları, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere inanarak emanet ettiği Cumhuriyetimizin yaşatılmasının en büyük teminatı olacaktır. Çanakkale Zaferiniz kutlu olsun aziz şehitlerimizi minnetle anıyoruz.

Çanakkale Zaferi, vatanseverlik, fedakârlık, cesaret gibi yüksek faziletlerin kahramanca sergilendiği bir destandır. Aziz Türk milletimizin bu onurlu günü kutlu olsun.

Çanakkale Deniz Zaferi Birinci Dünya Savaşı içinde ayrı bir özelliği olan, tarihin akışını değiştiren, bağımsızlığı uğruna canını vermekten çekinmeyen Türk milletinin kahramanlık destanıdır. Çanakkale Zaferiniz kutlu olsun aziz şehitlerimizi minnetle anıyoruz.

Çanakkale Zaferi; vatan topraklarını korumak için şahlanan Türk ulusunun muhteşem bir destanıdır.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda. Şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz.

Ey şehit oğlu şehit isteme benden makber, sana ağuşunu açmış duruyor Peygamber. Aziz şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz.

Devletimiz, şehit yakını ve gazilerimizin bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da yanlarında olmaya devam edecektir. Şehitlerimizi anar zaferimizi kutlarız.

Üzerinde yaşadığımız bu kutsal vatan topraklarını bizlere armağan eden, ecdadımızın varlığının, birliğinin ve beraberliğinin sembolleri aziz şehitlerimizi başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tekrar rahmet ve minnetle anıyor, şükranlarımızı sunuyorum.

Başta Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Çanakkale Savaşları'nda ve ülkemizin bekası için gerçekleştirilen tüm mücadelelerde şehadet şerbetini içen aziz şehitlerimizi saygı, rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.

Çanakkale'de ortaya konulan mücadele ve kazanılan zafer eşsiz bir destandır. Bu destanı yazan Mehmetçiklerimizi, gazilerimizi ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.

Seyit onbaşıdır, 57.Alaydır, Nusret mayın gemisidir, Tokat'lı onbeşlilerdir, Mezun olamayan İstanbul, Galatasaray, Konya Liselilerdir…. Bir Destandır Çanakkale. Dönmeyi düşünmediler. Saygı Rahmet minnet ve Duâ ile anıyoruz...

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