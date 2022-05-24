178 Yıl Önce Bugün (24 Mayıs) Samuel Morse’un, Mors Alfabesi ile Gönderdiği İlk Mesaj!

Mors Alfabesi Nedir?

Mors alfabesi veya Mors kodu, telekomünikasyonda kullanılan, her bir karakterin nokta veya çizgi olarak adlandırılan kısa ve uzun iki farklı sinyal ile aktarıldığı bir karakter kodlama şemasıdır.

Mors Alfabesini Kim Buldu?

Samuel F. B. Morse ve asistanı Alfred Vail, telgraf teknolojisinde kullanılan alfabe olan Mors alfabesinin mucitleridir.

Mors Alfabesi Ne Zaman Bulundu?

Mors alfabesinin ortaya çıkışı ilk olarak 1830'lu yıllarda olmuş, 1840'lı yıllarda geliştirilmeye devam edilmiştir.

Mors Alfabesi İle Gönderilen İlk Mesaj Nedir?

“What hath God wrought?” (Türkçesi: “Tanrı neler yaptı!”), Samuel F.B. Morse tarafından 24 Mayıs 1844'te Baltimore - Washington telgraf hattınının açılışında Mors Alfabesi ile gönderilmiş ilk resmi mesajdır. Bu mesaj, Eski Ahit'in bir bölümü olan Çölde Sayım'da yer alan bir cümledir.

Osmanlı İmparatorluğu'nda Mors Alfabesi İle Gönderilen İlk Mesaj Nedir?

Şumnu-Edirne-İstanbul hattında 10 Eylül 1855 tarihinde Fransızca çekilen ilk telgrafta, müttefiklerin Sivastopol'a girdiği müjdelenmiştir.

Osmanlı İmparatorluğu'nda Mors Alfabesi İle Gönderilen İlk Mesaj Nedir?

Şumnu-Edirne-İstanbul hattında 10 Eylül 1855 tarihinde Fransızca çekilen ilk telgrafta, müttefiklerin Sivastopol'a girdiği müjdelenmiştir.

(kaynak: morsedecoder.com)