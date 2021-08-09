17 MİLYON 135 BİN 415 YOLCU TEMMUZ AYINDA HAVA YOLUNU TERCİH ETTİ

Koronavirüs (COVID-19) salgını için gereken tüm tedbirlerin alındığı çevre ve yolcu dostu havalimanlarımızda temmuz ayında iniş-kalkış yapan uçak sayısı iç hatlarda 84.604, dış hatlarda 60.971’e ulaştı. Temmuzda üst geçişler ile birlikte toplam 170.769 uçak trafiği gerçekleşti.

Bu ayda, Türkiye genelindeki havalimanlarında iç hat yolcu trafiği 8.730.405, dış hat yolcu trafiği 8.384.978 oldu. Böylece temmuzda direkt transit yolcular ile birlikte toplam 17.135.415 yolcuya hizmet verildi.

Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği; temmuz ayında iç hatlarda 87.680 ton, dış hatlarda 284.666 ton, toplamda ise 372.346 ton oldu.

İSTANBUL HAVALİMANI’NDA TEMMUZ AYINDA 4.192.713 YOLCUYA HİZMET VERİLDİ

İstanbul Havalimanı’na temmuz ayında 29.688 uçak iniş-kalkış yaptı. İç hatlarda 9.725 uçuş, dış hatlarda 19.963 uçuş gerçekleşti.

Havalimanında temmuzda iç hatlarda 1.412.243, dış hatlarda 2.780.470 olmak üzere toplamda 4.192.713 yolcuya hizmet verildi.

Genel havacılık faaliyetleri ve kargo taşımacılığının devam ettiği İstanbul Atatürk Havalimanı’nda ise temmuzda 3.809 uçak iniş kalkış yaptı.

Böylece bu iki havalimanında toplam 33.497 uçak trafiği gerçekleşmiş oldu.

YEDİ AYDA 57 MİLYON YOLCU HAVA YOLU İLE SEYAHAT ETTİ

Yedi aylık (ocak-temmuz) dönemde ise; havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 379.545, dış hatlarda 206.779 oldu. Böylece üst geçişler ile birlikte toplam 708.827 uçak trafiği gerçekleşti.

Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiğinin 33.740.710, dış hat yolcu trafiğinin 23.588.634 olduğu bu dönemde direkt transit yolcular ile birlikte toplam 57.386.803 yolcuya hizmet verildi.

Söz konusu dönemde havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği; iç hatlarda 347.022 ton, dış hatlarda 1.362.391 ton olmak üzere toplamda 1.709.413 tona ulaştı.

İstanbul Havalimanı’nda yedi aylık sürede, iç hatlarda 37.582, dış hatlarda 94.556 olmak üzere toplam 132.138 uçak; iç hatlarda 4.819.049, dış hatlarda 11.589.713 olmak üzere toplam 16.408.762 yolcu trafiği gerçekleşti. İstanbul Atatürk Havalimanı’nda bu sayı 23.024 uçak trafiği oldu. İki havalimanında aynı dönemde gerçekleşen uçak trafiği ise 155.162.

İstanbul Havalimanı’nda temmuz sonu itibarıyla taşınan kargo miktarı iç hatta 20.498 ton, dış hatta 387.210 ton, toplamda ise 407.708 ton oldu. Taşınan kargo miktarının %33’üne karşılık gelen kısmı sadece kargo amaçlı 7.430 uçuş ile gerçekleştirildi. İstanbul Atatürk Havalimanı’nda ise temmuz sonu itibarıyla taşınan kargo miktarı iç hatta 6.537 ton, dış hatta 514.321 ton, toplamda ise 520.858 ton oldu.