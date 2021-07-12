16 Temmuz Cuma günü tatil mi? (15 Temmuz'dan sonraki gün resmi ya da idari tatil olacak mı?)

Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak bugün yapılacak Kabine Toplantısı sonrası netleşmesi bekleniyor.

Öte yandan bir gün öncesi resmi tatil olan 16 Temmuz Cuma günü için tatil beklentisi devam ediyor.

16 TEMMUZ RESMİ TATİL OLACAK MI?

16 Temmuz'un resmi tatil ilan edilmesi halinde, yarım gün olan 19 Temmuz Pazartesi gününün de resmi tatil ilan edilmesi gerekecek. Bu sayede 11 günlük resmi tatilin uygulanması mümkün olabilecek.

Ancak özel sektörde hafta sonu çalışma durumu da göz önüne alındığında bu tarihlerin de resmi tatil olarak belirlenmesi, topyekun 11 günlük resmi tatili uygulanabilir kılabilecek.

Diğer taraftan kamu görevliler için süreç şu şekilde işleyebilecek,



Kamu görevlileri için 11 günlük izin, 16 ve 19 Temmuz tarihlerinin resmi tatil ilan edilmesiyle gerçekleşebilecek. Ancak bu iki tarihin idari izin olarak belirlenmesi de kamu çalışanlarının 11 günlük iznine imkan tanıyabilecek.



Çalışanlar, 16 Temmuz tarihini yıllık izin olarak kullanarak da bu imkana sahip olabilecek. Ancak bunun için 19 Temmuz tarihinin yarım gün idari izin olarak belirlenmesi gerekecek.

ERDOĞAN'DAN KURBAN BAYRAMI TATİLİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı tatiline ilişkin "Kurban bayramıyla ilgili arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. Çünkü tatil süreci sanki böyle 10 ile 9 arasında dolaşıyor. Ama bunu en azından millete seslenişte halkıma duyuracağım" ifadelerini kullandı.