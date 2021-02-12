15 Türk denizci kurtarıldı

Liberya bayraklı Mozart isimli gemiye, 23 Ocak 10.36'da Nijerya'nın Lagos kentinin yaklaşık 180 mil açığında deniz haydutları saldırmıştı. 28 Ocak'ta deniz haydutlarıyla kurulan ilk temasın ardından bugün sevindiren bir gelişme yaşandı. 15 Türk denizci, haydutların elinden hiçbir zarar almadan kurtarıldı.

İSTANBUL'A GELECEKLER

Türk denizcilerin 2-3 gün içinde İstanbul'a getirileceği ve seyahat gününe kadar hepsinin güvenli bir noktada tutulduğu öğrenildi.

Korsanlar, 19 personelden 15 Türk personeli yanlarına rehin alarak gemiyi terk etmişti. Arbede esnasında Azerbaycan uyruklu 1 personel öldürülmüştü.