15 Temmuz, 'Türk Ulusu’nun Mücadelesi' olarak tarihe geçti

Türkiye 15 Temmuz 2016 günü, Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki (TSK) Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu bazı generallerin ve askeri personelin içinde olduğu hain bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldı. TSK’nın silahları halka çevrildi, TSK’nın uçakları Cumhurbaşkanlığı’nı, Meclis’i, sokakları bombaladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla halk sokağa döküldü ve egemenliğine, ülkesine, birliğine sahip çıktı. Binlerce kişi tankların önüne yattı, göğsünü kurşunlara siper etti. O gece devlet ve millet el birliği yaparak FETÖ’nün alçak darbesini püskürttü. Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere tüm ülke FETÖ’cü hainlere direndi, o gece bir Türkiye destanı yazıldı.

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ

Türkiye’nin hainlere karşı verdiği 15 Temmuz mücadelesinde bir gecede 251 vatansever şehit oldu, 2 bin 196 vatandaşımız ise yaralandı.

15 TEMMUZ DESTANI

15 Temmuz 2016 günü darbe girişimiyle karşı karşıya kalan Türkiye, milleti ve devletiyle omuz omuza verdiği direniş ve mücadeleyle tüm dünyaya örnek teşkil etti. Türk demokrasisini hedef alan bu hain girişim, Türk halkının demokrasiyi ve seçilmiş iradeyi korumak için gösterdiği destansı direnişle geri püskürtüldü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla sokağa dökülen Türk milletinin gösterdiği cesaret ve kararlılıkla elde edilen bu zafer, dünyada örneği olmayan bir ruh halini ve demokrasi bilincini ortaya koyuyor. Zaferle sonuçlanan bu anlamlı direnişi ve mücadele ruhunu toplumsal hafızada her daim diri tutmak amacıyla “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” her yıl özenle hazırlanan çeşitli etkinliklerle anılıyor. Bu kapsamda sadece 2020 yılında yurt içinde bakanlıklar, kamu kurumları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları tarafından 2 binin üzerinde, yurt dışında ise 700’ün üzerinde faaliyet düzenlendi. İletişim Başkanlığı, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” programlarının yurt içi ve yurt dışı koordinasyonunu yürütüyor. Milletin destanına ilişkin farkındalık oluşturmak ve toplumsal hafızayı diri tutmak amacıyla stratejik iletişim faaliyetleri yürüten İletişim Başkanlığı; her yıl panellerden çeşitli dillerde hazırlanan kitaplara, dijital gösterim merkezlerinden konserler ile kısa film ve senaryo yarışmalarına, tematik videolardan mapping ve drone gösterilerine kadar çok geniş bir yelpazede faaliyetler yürütüyor.