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15 Temmuz mesajları… Bugüne özel anlam dolu sözler ve mesajlar

4 sene önce bugün Türkiye hain bir girişimin bastırılmasıyla önemli bir zafer kazandı. FETÖ'nün hain darbe girişiminin ardından bugün resmi tatil ilan edildi ve 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Anma Günü olarak her sene anmalar düzenleniyor. 15 Temmuz'a özel sözler ve mesajlar haberimizde yer alıyor.

Güncel 15.07.2020, 12:07
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15 Temmuz mesajları… Bugüne özel anlam dolu sözler ve mesajlar

Terör örgütü FETÖ’nün darbe girişiminin halk direnişi ile bastırıldığı güne özel, en anlamlı 15 Temmuz mesajları ve sözleri vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Bugün hain kalkışmaya direnen Türk halkının günü, 15 Temmuz'un 4. yıl dönümü. Bu özel günü anlamlandıracak 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Anma Günü mesajlarını ve sözlerini haberimizde bulabilirsiniz.

15 TEMMUZ İÇİN ANLAMLI MESAJLAR VE SÖZLER

249 Şehit daha 249 çift göz daha kapandı hayata. 249 ananın daha hıçkırıkları karıştı toprağa. 249 baba daha ağladı evladına.

Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Tüm şehitlerimizin Ruhu şad olsun.

Allah'a şükür ki darbelerin susturduğu ezanlardan, ezanların susturduğu darbeyi görebildik.

Başkomutan dedi: İnin meydana… Sahip çık Hakka, al bayrağa, aziz vatana. Milyonlar indi meydana, Türkün sesi titretti yeri göğü… razı olsun bu vatan aşkı ile dolana… 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Anma Gününüz kutlu olsun.

15 Temmuz'da Türkiye Cumhuriyeti'ne kast edenlerin hain planına canını siper ederek karşı koyan şehitlerimizin rahmetle ve dualarla anıyoruz.

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Allah bize bir daha 15 Temmuz gibi bir ihanet yaşatmasın. Ama hainler de şunu unutmasın… Millet bu alçaklara her zaman gerekli dersi verecektir.

Bu millet demokrasiyi 15 Temmuz'da bütün dünyaya göstermiştir. 15 Temmuz gecesi milli iradeyi hiçe sayanlar bir tek şeyi hesaba katmadı; egemenlik kayıtsız şartsız milletindir! Bayrağımızı indirtmeyelim, ezanımızı dindirtmeyelim.

Yüce milletimiz tarihte olduğu gibi 4 yıl önce 15 Temmuz akşamı yine hainlere, çetelere, Türkiye Cumhuriyeti’nin düşmanlarına unutamayacakları bir ders vermiştir.
Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. 15 Temmuz ve tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun.

Ayakta ölmek diz üstü yaşamaktan onurludur. Ne mutlu VATAN uğruna can verene!

Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. 15 Temmuz ve tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun.

Şehitlerimizin kalbimizde yaşamaya devam etmekte bugün bizlerle demokrasi nöbetini sürdürmektedir. 15 Temmuz şehitlerimizin ruhu şad olsun.

15 TEMMUZ 2016'DA NELER OLDU?

15-16 Temmuz 2016 tarihleri arasında Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde kendilerini Yurtta Sulh Konseyi olarak tanımlayan bir grup asker askeri darbe teşebbüsünde bulundu.Türk Silahlı Kuvvetlerinin resmî internet sitesi ve TRT'de yayınlanan bildiride ordunun yönetime el koyduğu ifade edilerek ülkede sıkıyönetim ve sokağa çıkma yasağı ilan edildiği açıklandı. İstanbul'daki Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü jandarma tarafından kapatıldı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman ve yaklaşık 50 kadar milletvekilinin mecliste bulunduğu sırada F-16 savaş uçakları meclis üzerinde uçuş yaparak parlamentoyu dört kez bombaladı.

Ankara'nın Beştepe semtinde bulunan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na bombalama girişiminde bulunulsa da başarılı olunamadı, Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir otelde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı suikast girişiminde bulunuldu. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak, Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal ve Jandarma Genel Komutanı Galip Mendi darbeyi gerçekleştiren askerler tarafından rehin alındı.

Gelişmeler üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN Türk'te FaceTime aracılığı ile gerçekleştirdiği bağlantıda darbecilere hiçbir şekilde imkan tanınmayacağını ifade ederek halkı darbeye tepki göstermek için meydanlara ve havalimanlarına çıkmaya davet etti. Çağrının ardından, Türkiye'nin birçok ilinde darbe karşıtı protesto gösterileri düzenlendi.

16 Temmuz sabahı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü personelinin gerçekleştirdiği operasyonlar sonucunda askerî darbe girişimi bastırıldı ve askerler silahları ile birlikte teslim oldu. Olaylar sonucunda 104'ü darbe yanlısı asker olmak üzere 300'den fazla kişi hayatını kaybetti, 1491 kişi yaralandı, farklı rütbelerden 8036 asker gözaltına alındı. Yargı ve sivil siyaset mensupları dahil olmak üzere toplam gözaltı sayısı 22 Temmuz tarihi ile birlikte 10 bini buldu. Bunun yanı sıra askerî, idari ve adli kurumlarda birçok kişi görevden alındı.

Teşebbüsün ardından geçen süre boyunca aralarında Boğaziçi Köprüsü, Büyük İstanbul Otogarı ve Ilgaz Dağı Tüneli'nin de yer aldığı birçok yapı, mekan, meydan ve yerin adı, darbe girişimin tarihine ithafen değiştirildi. Ayrıca 15 Temmuz tarihi, darbe girişiminde hayatını kaybedenleri anmak amacıyla Demokrasi ve Millî Birlik Günü adıyla 2017'de resmî tatil olarak ilan edildi.

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