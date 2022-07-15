15 Temmuz gecesi ne oldu?

15 Temmuz gecesi Türkiye, olağanüstü gelişmelere tanıklık etti. Sürece yön veren olaylar bazı kritik noktalarda gerçekleşti. Peki, bu en kritik yerler nerelerdi ve buralarda neler yaşandı?

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) örgütünün planladığı ve mensupları tarafından üstlenilen, ordumuzun içine sızan ve silahlı kuvvetlerin emir-komuta zincirini ihlal eden 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 6 yıl geçti.

Amacı ülkenin demokratik yollarla seçilmiş hükümetini devirmek olan darbecilerin hain eylemleri sonucunda bir çok vatandaş hayatını kaybetti.

15-16 Temmuz 2016 gecesi ülkede silahlı bir şekilde yönetime el koyma girişiminde bulundu. Ülkenin liderliği ve kolluk kuvvetlerinin yanı sıra sıradan vatandaşların eylemleri sayesinde cuntanın eylemleri kararlılıkla bastırıldı. İşte 15 Temmuz'da yaşananlar..

15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ HANGİ YIL OLDU?

15 Temmuz 2016

15 TEMMUZ'DA NE OLDU?

Ankara Kızılay istikametinden gelip Genelkurmay Başkanlığı önüne doğru giden tanklar TBMM önünde, ellerindeki bayraklarla demokrasiye sahip çıkan halkın direnişi ile karşılaştı.

Ankara'nın Beştepe semtinde bulunan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na bombalama girişiminde bulunulsa da başarılı olunamadı, Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir otelde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı suikast girişiminde bulunuldu.

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak, Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal ve Jandarma Genel Komutanı Galip Mendi darbeyi gerçekleştiren askerler tarafından rehin alındı

Gelişmeler üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN Türk'te FaceTime aracılığı ile gerçekleştirdiği bağlantıda darbecilere hiçbir şekilde imkan tanınmayacağını ifade ederek halkı darbeye tepki göstermek için meydanlara ve havalimanlarına çıkmaya davet etti.

Çağrının ardından, Türkiye'nin birçok ilinde darbe karşıtı protesto gösterileri düzenlendi.

16 Temmuz sabahı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü personelinin gerçekleştirdiği operasyonlar sonucunda askerî darbe girişimi bastırıldı ve askerler silahları ile birlikte teslim oldu.

Olaylar sonucunda 104'ü darbe yanlısı asker olmak üzere 300'den fazla kişi hayatını kaybetti, 1491 kişi yaralandı, farklı rütbelerden 8036 asker gözaltına alındı.

Yargı ve sivil siyaset mensupları dahil olmak üzere toplam gözaltı sayısı 22 Temmuz tarihi ile birlikte 10 bini buldu.

Bunun yanı sıra askerî, idari ve adli kurumlarda birçok kişi görevden alındı.

TRT'de, darbe girişiminde bulunan FETÖ'cü terör örgütü mensuplarının püskürtülmesinden sonra çalışanlar bir araya gelerek darbe girişimine tepkilerini ifade etti.

Ankara’da askeri kalkışma sırasında kentin caddelerine giren tanklar özel araçları ezerek ilerlerlediler.

Ankara Kızılay Meydanı’nda askeri kalkışmayı protesto etmek için toplanan ve üzerlerine ateş açılan vatandaşların tepkisi.

Boğaziçi Köprüsü’ndeki askerlerin polise teslim olmasından sonra köprüdeki tankın üzerine çıkan vatandaşlar sevinç gösterilerinde bulundu.

Mersin’de, vatandaşlar ellerinde bayraklarla zırhlı araçların üzerine çıkarak askeri kalkışmayı protesto ettiler.

FETÖ mensuplarınca darbe girişiminde hedef alınan Ankara Emniyet Müdürlüğü yerleşkesi içindeki binalarda büyük hasar meydana geldi.

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Özel Harekat polislerinin operasyon düzenlediği Jandarma Genel Komutanlığı binasında gözaltına alınan yaklaşık 200 asker yarı çıplak vaziyette binadan çıkarıldı.

FETÖ’nün darbe girişiminde hedef alınan TBMM’de büyük hasar oluştu.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişiminde havadan saldırılan Gölbaşı’ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı’nda ağır hasar meydana geldi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde göz altında tutulan Eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk (1. sıra ortada) ve beraberindeki askerler.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Genelkurmay Komuta Kontrol ve Hava Füze Savunma Komutanı Tuğgeneral Mehmet Arif Pazarlıoğlu.

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Özel Harekat polislerinin operasyon düzenlediği Jandarma Genel Komutanlığı binasında gözaltına alınan yaklaşık 200 asker yarı çıplak vaziyette binadan çıkarıldı.

Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının darbe girişimi sırasında İstanbul Vatan Caddesi’ne getirilen tanklar polis ekipleri tarafından İstanbul Emniyet Müdürlüğü bahçesine sokularak kontrol altına alındı.

Adalet Bakanlığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili bir kitap hazırladı. '15 Temmuz: Yüzyılın İhaneti- Yüzyılın Zaferi' adı verilen kitap, A Haber kameramanı Aytekin Polatel'in çektiği karelerle başlıyor. Kitapta o gece yaşananlara dair çok çarpıcı fotoğraflar yer alıyor.