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15 Temmuz gazisinin dramı

Sultangazi’de eşi ve bir oğluyla yaşayan 15 Temmuz gazisi Abdullah Ökçe, maddi sıkıntıları nedeniyle yetkililerden bir yardım eli uzanmasını bekliyor.

15 Temmuz gazisinin dramı

Sultangazi’de eşi ve bir oğluyla yaşayan 15 Temmuz gazisi Abdullah Ökçe, maddi sıkıntıları nedeniyle yetkililerden bir yardım eli uzanmasını bekliyor.

28 Mayıs 2020 Perşembe 10:39
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15 Temmuz gazisinin dramı

15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile sokağa çıkan ve Atatürk Havalimanı'nda ayağının tank paletine sıkışması sonucu gazi olan Abdullah Ökçe(53), yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle yetkililerden bir yardım eli uzanmasını bekliyor.

53 yaşındaki Abdullah Ökçe, “15 Temmuz'da ayağım tank paletine sıkıştı 7 ay tedavi gördüm. İş yerim 7 ay kapalı kaldı kızım idare etmeye çalıştı olmadı. Oradan buradan borç toplaya toplaya bu hale geldik. 350 bin liraya yakın borcum var. Aksaray'daki evime banka el koydu. 4 tane hacizim var. Çocuğumun maaşına da el koyacaklar nasıl geçineceğimi şaşırdım. Sayın büyüklerimizden ve sayın devletimizden bana el uzatmasını istiyorum” dedi.

Gazinin eşi Saliha Ökçe (52) ise, “Zor durumdayız beş kuruş para bulamıyoruz. 6-7 aydır kiramızı veremiyoruz. Milletimizden, devletimizden bir yardım bekliyoruz. Şu oruçta millet fitre verdi de onunla geçindik. Perişan durumdayız yetkililerimizden yardım bekliyoruz” şeklinde konuştu.

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