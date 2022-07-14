15 Temmuz Dünya Tarihine Türk Ulusu’nun Mücadelesi ile Geçmiştir

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir mesaj yayınlayan Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar “Hain bir girişim karşısında; kurum ve kuruluşları ile birlikte kenetlenen milletimiz, o kara gün destansı bir mücadele verdi. Benzer bir mücadele içerde ve dışardaki düşmanlara karşı Kurtuluş Savaşı’nda da verilmiş, kadınıyla erkeğiyle, çocuğuyla, yaşlısıyla bir olmanın en şanlı, en unutulmaz örneği sergilenmişti” diye konuştu.

Bu hainliğin büyük dersler barındırdığını da vurgulayan Yorgancılar “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün eşsiz dehası, vatan sevgisi ve liderliği sayesinde yokluktan var ettiği, harcını çok iyi kardığı emaneti laik Türkiye Cumhuriyeti’ni daha ileriye taşımak, hain emellere fırsat vermemek, yeni nesli akıl ve bilimin ışığında yetiştirmek için 15 Temmuz hain girişimi çok büyük dersler barındırmaktadır” dedi.

Türkiye’nin her dönemin parlayan yıldızı olduğunu belirten Başkan Yorgancılar şunları söyledi: “Her şer’de bir hayır vardır.” sözünden yola çıkarak, mücadeleden aldığımız dersler doğrultusunda, dünyadaki değişimi ve dönüşümü doğru analiz ederek ülkemizi geleceğe taşıyacak stratejik adımları atmak için geç kalmamalıyız. Türkiye, coğrafi avantajı ve sahip olduğu potansiyeli ile her dönemin parlayan yıldızıdır. Bugün yanlış politikalar sonucu ilk 20 ekonominin dışında kalmış olsa da, belirlediği ilk 10 büyük ekonomi hedefi için atacağı kararlı adımlarla yıldızını parlatmaya devam edeceğine yürekten inanıyorum. Bu vesile ile 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nün yıldönümünde, vatan uğruna canını feda ederek şehit düşmüş tüm kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi minnetle anıyoruz”