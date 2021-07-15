15 Temmuz “Demokrasi Zaferi” New York Times Meydanı'nda

ABD'nin New York şehrinin Manhattan bölgesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine karşı Türk milletinin mücadelesini "Victory of Democracy" (Demokrasi Zaferi) mesajıyla anlatan LED ekranlı araçlar dolaştırıldı. Şehrin en işlek caddelerinde dolaşan LED ekranlı araçlarda, Türk halkının 15 Temmuz direnişini sembolize eden çeşitli görsellere de yer verildi.





Times Meydanı’nda dev ekranlarda 15 Temmuz anlatıldı

New York kentinde bulunan ünlü Times Meydan’ındaki dev ekranlarda da FETÖ’nün 15 Temmuz hain darbe girişimi vatandaşlara anlatılarak, 251 şehidin fotoğrafları ekranlara yansıtıldı. Dev ekranlarda, “Türkiye Geçilmez” ve şehitlerin fotoğrafları yayınlanırken “Kahramanlarımız” ifadelerine yer verildi.

ABD’de 15 Temmuz darbe girişimi Times Meydanı’nda anlatıldı

ABD’nin New York kentinde bulunan ünlü Times Meydan’ındaki dev ekranlarda Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişimi anlatıldı.



Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişimi, dünyanın dört bir yanında anlatılmaya ve darbe girişimi sırasında şehit olanlar anılmaya devam ediyor. ABD’nin New York kentinde bulunan ünlü Times Meydan’ındaki dev ekranlarda FETÖ 15 Temmuz hain darbe girişimi vatandaşlara anlatılarak, 251 şehidin fotoğrafları ekranlara yansıtıldı.



Dev ekranda ayrıca “Türkiye Geçilmez” ve şehitlerin fotoğrafları yayınlanırken “Kahramanlarımız” ifadelerine yer verildi.