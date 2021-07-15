banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Oğuzhan Uğur'un paylaşımı rekor kırdı!
Oğuzhan Uğur'un paylaşımı rekor kırdı!
Şahika Ercümen'den Rekor Dalış!
Şahika Ercümen'den Rekor Dalış!
İzmir'de ilginç olay: Zabıta memuru kendisine ceza yazdı
İzmir'de ilginç olay: Zabıta memuru kendisine ceza yazdı
Kripto para borsası Binance İtalya'da da yasaklandı!
Kripto para borsası Binance İtalya'da da yasaklandı!

15 Temmuz “Demokrasi Zaferi” New York Times Meydanı'nda

ABD’nin New York kentinde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı Türk milletinin mücadelesini "Victory of Democracy" (Demokrasi Zaferi) mesajıyla anlatan LED ekranlı araçlar dolaştırıldı.

Güncel 15.07.2021, 21:56
15 Temmuz “Demokrasi Zaferi” New York Times Meydanı'nda
banner502

ABD'nin New York şehrinin Manhattan bölgesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine karşı Türk milletinin mücadelesini "Victory of Democracy" (Demokrasi Zaferi) mesajıyla anlatan LED ekranlı araçlar dolaştırıldı. Şehrin en işlek caddelerinde dolaşan LED ekranlı araçlarda, Türk halkının 15 Temmuz direnişini sembolize eden çeşitli görsellere de yer verildi.



Times Meydanı’nda dev ekranlarda 15 Temmuz anlatıldı
New York kentinde bulunan ünlü Times Meydan’ındaki dev ekranlarda da FETÖ’nün 15 Temmuz hain darbe girişimi vatandaşlara anlatılarak, 251 şehidin fotoğrafları ekranlara yansıtıldı. Dev ekranlarda, “Türkiye Geçilmez” ve şehitlerin fotoğrafları yayınlanırken “Kahramanlarımız” ifadelerine yer verildi.

ABD’de 15 Temmuz darbe girişimi Times Meydanı’nda anlatıldı

ABD’nin New York kentinde bulunan ünlü Times Meydan’ındaki dev ekranlarda Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişimi anlatıldı.


Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişimi, dünyanın dört bir yanında anlatılmaya ve darbe girişimi sırasında şehit olanlar anılmaya devam ediyor. ABD’nin New York kentinde bulunan ünlü Times Meydan’ındaki dev ekranlarda FETÖ 15 Temmuz hain darbe girişimi vatandaşlara anlatılarak, 251 şehidin fotoğrafları ekranlara yansıtıldı.


Dev ekranda ayrıca “Türkiye Geçilmez” ve şehitlerin fotoğrafları yayınlanırken “Kahramanlarımız” ifadelerine yer verildi.

Yorumlar (0)
27°
açık
banner501