15 Temmuz 2016'da ne oldu, neler yaşandı? 15 Temmuz neden önemli, darbe girişimi hangi tarihte yaşandı?

Tam beş yıl önce, 15 Temmuz gecesi Türkiye'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) örgütünün planladığı bir askeri darbe girişimi yaşandı. Hain darbe girişimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine Ankara, İstanbul ve ülkenin diğer kentlerinde sokaklara ve meydanlara çıkarak zırhlıların yolunu kapatan Türk vatandaşlarının cesareti ve özverisi sayesinde önlendi. Peki 15 Temmuz'da ne olmuştur neden önemlidir? 15 Temmuz darbe girişimi hangi yıl oldu? Ayrıntılar haberimizde.

15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ HANGİ YIL OLDU?

15 Temmuz 2016

15 TEMMUZ NEDİR?

15 Temmuz darbe girişimi, 15 Temmuz 2016 gecesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki kendilerini "Yurtta Sulh Konseyi" olarak adlandıran Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu askerler tarafından yapılmaya çalışılan başarısız darbe girişimidir.

15 TEMMUZ'DA NE OLMUŞTUR NEDEN ÖNEMLİDİR?

Türkiye'de unutulmayacak tarihlerden biri olan 15 Temmuz 2016'da FETÖ'nün hain darbe girişimine maruz kalan Türk Halkı, gücünü tüm uluslara gösterdi. Bundan tam 4 yıl önce 15 Temmuz 2016 tarihinde, hain darbe girişimini halk ve devlet birlikte geri püskürtmüştü. Sahiplenilmiş, bedeli ödenmiş, hak edilmiş bir demokrasimiz olduğunu kanıtlayan Türk halkı bugünde şehitlerimiz için anma törenleri düzenler.

15 Temmuz hain darbe girişimi, darbecilerin verdiği isimle Harekat Yıldırım veya Yurtta Sulh Harekâtı, 15-16 Temmuz 2016 tarihleri arasında Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde kendilerini Yurtta Sulh Konseyi olarak tanımlayan bir grup asker tarafından gerçekleştirilen askerî darbe teşebbüsü.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin resmî internet sitesi ve TRT'de yayınlanan bildiride ordunun yönetime el koyduğu ifade edilerek ülkede sıkıyönetim ve sokağa çıkma yasağı ilan edildiği açıklandı. İstanbul'daki Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü jandarma tarafından kapatıldı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman ve yaklaşık 50 kadar milletvekilinin mecliste bulunduğu sırada F-16 savaş uçakları meclis üzerinde uçuş yaparak parlamentoyu dört kez bombaladı. Ankara'nın Beştepe semtinde bulunan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na bombalama girişiminde bulunulsa da başarılı olunamadı, Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir otelde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı suikast girişiminde bulunuldu. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak, Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal ve Jandarma Genel Komutanı Galip Mendi darbeyi gerçekleştiren askerler tarafından rehin alındı.

Gelişmeler üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN Türk'te FaceTime aracılığı ile gerçekleştirdiği bağlantıda darbecilere hiçbir şekilde imkan tanınmayacağını ifade ederek halkı darbeye tepki göstermek için meydanlara ve havalimanlarına çıkmaya davet etti. Çağrının ardından, Türkiye'nin birçok ilinde darbe karşıtı protesto gösterileri düzenlendi.

16 Temmuz sabahı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü personelinin gerçekleştirdiği operasyonlar sonucunda askerî darbe girişimi bastırıldı ve askerler silahları ile birlikte teslim oldu. Olaylar sonucunda 104'ü darbe yanlısı asker olmak üzere 300'den fazla kişi hayatını kaybetti, 1491 kişi yaralandı, farklı rütbelerden 8036 asker gözaltına alındı. Yargı ve sivil siyaset mensupları dahil olmak üzere toplam gözaltı sayısı 22 Temmuz tarihi ile birlikte 10 bini buldu. Bunun yanı sıra askerî, idari ve adli kurumlarda birçok kişi görevden alındı.