15 Mart’ta yasaklar kalkıyor mu?

Habertürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, “Yeterli aşıyla hedef 15 Mart” başlıklı yazısında Sağlık Bakanlığı’ndan yetkin bir isimle yaptığı görüşmeyi aktardı.

Sarıkaya yazısında, “Çin’den gelecek yeni grup aşı ile ilgili hazırlıklar tamamlanmış; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı 30 milyon doz aşının Mart’ın ilk haftasına kadar ulaşması bekleniyor. Ancak kesin bir süre verilmesinden de kaçınılıyor, çünkü Çin’de ortaya çıkan yeni salgından kaygı duyuluyor, buna karşın 11 milyon doz bekleniyor. Dolayısıyla bu hızda gidildiğinde ikinci doz aşılarla birlikte Mart’ın ortasında 15 milyon kişinin ikinci dozlarının bitmiş olacak” değerlendirmesini yaptı.

Sarıkaya, “Ancak 50 milyon dozun tamamının bu sürede gelmesi halinde bu sayı 25 milyona kolaylıkla ulaşacak. Zaten Sinovac’tan gelen ile nüfusun bu kadarının, Biontech’ten gelecek 4,5 milyon ile de 2,25 milyonun daha aşılanması ile 27 milyon kişinin Mart ortasında aşılanması söz konusu. Bakanlığın etkin ve yetkin isminin şu sözleri önemli: 'Hedefimiz 15 Mart’ta bu sayıya ulaşmamız halinde yasakların büyük bölümünü kaldırmak, okulları ve restoranları açabilmek…' Şubat 15 için ise kimse şu aşamada ciddi bir umut veremiyor…” ifadesini kullandı.