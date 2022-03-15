15 Mart Dünya Tüketici Hakları Günü nedir? Neden kutlanır?

15 Mart Dünya Tüketici Hakları Günü Tarihi

5 Mart 1962 yılında ABD'nin o dönemdeki başkanı John Fitzgerald Kennedy'nin Temsilciler Meclisi'nde yaptığı konuşmada ilk kez Tüketici Hakları diye bir kavramdan söz etmesi sebebiyle dünyada Dünya Tüketici Hakları olarak kutlanmaktadır. Birleşmiş Milletler ise 1985 yılında aldığı bir karar ile bu konuşmanın yapıldığı tarihi, yani 15 Martı Dünya Tüketici Hakları ilan ederek resmileştirmiştir.1995 yılında ülkemizde 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun yürürlüğe girmiş olup, 2013 yılında 6502 Sayılı Kanun’la daha da genişletilmiş haklarla yenilenmiştir. Ülkemizde Dünya Tüketiciler Günü adıyla kutlanmaktadır. Uluslar arası tüketici örgütleri de bu günü her yıl kutlamaya devam ediyor.

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