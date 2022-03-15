15 Mart Dünya Tüketici Hakları Günü nedir? Neden kutlanır?
Bugün 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü Birleşmiş Milletler (BM) tarafından kalbul edilen 15 Mart dünyanın her yerin Dünya Tüketici Hakları Günü olarak kutlanıyor. Özellikle tüketici hakları dernekleri ve vakıflar her 15 Mart'ta dünya geneline yayılmış tüketim çılgınlığı, dolandırıcılıklar ve tüketici haklarına dikkat çekiyor. Peki 15 Mart nasıl Tüketiciler Günü oldu? İşte detaylar...
15 Mart Dünya Tüketici Hakları Günü Tarihi
5 Mart 1962 yılında ABD'nin o dönemdeki başkanı John Fitzgerald Kennedy'nin Temsilciler Meclisi'nde yaptığı konuşmada ilk kez Tüketici Hakları diye bir kavramdan söz etmesi sebebiyle dünyada Dünya Tüketici Hakları olarak kutlanmaktadır. Birleşmiş Milletler ise 1985 yılında aldığı bir karar ile bu konuşmanın yapıldığı tarihi, yani 15 Martı Dünya Tüketici Hakları ilan ederek resmileştirmiştir.1995 yılında ülkemizde 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun yürürlüğe girmiş olup, 2013 yılında 6502 Sayılı Kanun’la daha da genişletilmiş haklarla yenilenmiştir. Ülkemizde Dünya Tüketiciler Günü adıyla kutlanmaktadır. Uluslar arası tüketici örgütleri de bu günü her yıl kutlamaya devam ediyor.
En Güzel 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü Mesajları
- Gıdaya erişimin herkes için güvenli ve sürdürülebilir olduğu; doğaya zarar vermeyen üretimin yaygınlaştığı ve israfın en aza indirildiği, bilinçli tüketimin öneminin herkesçe benimsendiği bir dünya yaratmak elimizde. 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü kutlu olsun.
- Sorumluluklarımızı Biliyoruz, Tüketici Haklarını Koruyoruz. 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü Kutlu Olsun.
- Bilinçli tüketim anlayışının ülkemizde ve dünyada hâkim olmasını diliyor, 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü'nü kutluyoruz.
- Bilinçli tüketici, sağlıklı ekonominin temelidir. Bilinçli tüketici, bilinçli toplum anlayışıyla tüm tüketicilerimizin 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü kutlu olsun.
- Yerelden Kalkınma ve Kooperatifçilik modeli ile tüketicilerin ve üreticilerin korunmasını amaçlıyor, yarının çok daha güzel, huzurlu ve bereketli olması dileklerimle 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü'nü kutluyorum.