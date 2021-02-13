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15 denizcimizin ülkemize dönüş yolculuğu başladı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nijerya açıklarında korsanlar tarafından kaçırılan 15 Türk denizcinin Türkiye’ye dönüş yolculuğunun başladığını açıkladı.
Güncel 13.02.2021, 22:25
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nijerya açıklarında korsanlar tarafından kaçırılan 15 Türk denizcinin Türkiye’ye dönüş yolculuğunun başladığını açıkladı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından 15 Türk denizcinin fotoğrafını paylaşarak, “15 denizcimizin ülkemize dönüş yolculuğu başlıyor. Ailelerinizle birlikte sizi bekliyoruz. Sağlıcakla gelin“ ifadelerini kullandı.