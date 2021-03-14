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14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun

Son bir yılda koronavirüs pandemisinde en ön saflarda toplumun sağlığı için gece gündüz mücadele veren çalışan hekim ve sağlık personelleri, 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle bir kez daha alkışlanıyor.

Güncel 14.03.2021, 11:48
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14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun

Tıp alanında çalışanlar için hem bir kutlama, hem çalışma alanındaki sorunlara dikkat çekme, hem de meslekteki önemli olay ve kişileri anma etkinliği olan 14 Mart Tıp Bayramı, Türkiye’de modern tıp eğitiminin başladığı gün olarak kabul ediliyor.

Tüm dünyanın uğraştığı koronavirüs ile birlikte önemi daha fazla anlaşılan tüm sağlık personelleri, gece gündüz, soğuk sıcak demeden şartlar ne olursa olsun fert ve toplum sağlığını korumak, insanların mutluluğunu sağlamak, herkesin derdine çare olmak için mücadele etmeye devam ediyor.

Koronavirüs nedeniyle çok sayıda mesai arkadaşını kaybeden sağlık çalışanları, 14 Mart Tıp Bayramı'nı bu yıl buruk kutluyor.

KORONAVİRÜSLE ZORLU MÜCADELE

Sağlık çalışanları, endişe, stres ve aşırı yoğun mesai saatleri ile sağlık hizmetini sürdürdü.

Bu mücadelede karşılaşılan olumsuz koşullar, beraber omuz omuza çalıştığı ekip arkadaşlarını kaybetmenin hüznü, ailelerine virüs bulaştırma korkusu onları yoldan döndürmedi.

Her zaman olduğu gibi insan sağlığını her şeyden üstün tuttular ve yardım için bir an bile tereddüt etmediler. Bu dönemde mesleğimizin kutsallığını bizlere bir kez daha hatırlattılar.

Ülkemizde modern tıp eğitiminin başladığı gün olarak kabul edilen 14 Mart Tıp Bayramı’nda, salgın nedeniyle hayatını kaybeden 400'ün üzerinde sağlık personeli minnet ve rahmetle anılıyor.

-15 DERECEDE MESAİ

Sağlık ekiplerinin filyasyon çalışmaları, kar kalınlığının 1,5 metreyi bulduğu ve hava sıcaklığının eksi 15 dereceye düştüğü kırsal alanlarda da yürütülüyor.

Sağlık görevlileri, evlerinde izole edilen koronavirüs hastaları ile temaslıların takibini sağlamak ve virüsün yayılımının önüne geçmek için yoğun çaba harcıyor.

Eksi derecelerde mesai yapan ekipler, Türkiye'nin dört bir yanına aşı götürmek için karın izini sürüyor.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI YILI 2021

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınının ortaya çıkmasıyla sağlık çalışanlarının daha da artan yüküne dikkat çekmek ve tüm sağlık çalışanlarının emeklerinin takdiri ile moral ve motivasyonlarının yükseltilmesi amacıyla 2021'in "Sağlık Çalışanları Yılı" ilan edilmesini istemişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Bakan Koca'nın önerisini kabul ederek, 2021'i tüm dünyada "Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı" ilan etti.

TIP BAYRAMI TARİHÇESİ

14 Mart 1827'de, II. Mahmut döneminde, Hekimbaşı Mustafa Behçet'in önerisiyle ilk cerrahhanenin, Şehzadebaşı'daki Tulumbacıbaşı Konağı'nda Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire adıyla kurulması, Türkiye'de modern tıp eğitiminin başladığı gün olarak kabul edilir.

Okulun kuruluş günü olan 14 Mart, "Tıp Bayramı" olarak kutlanmaktadır.

İlk kutlama, 1919 yılının 14 Mart'ında işgal altındaki İstanbul'da gerçekleşmiştir. O gün, tıbbiye 3. sınıf öğrencisi Hikmet Boran'ın önderliğinde, tıp okulu öğrencileri işgali protesto için toplanmış ve onlara devrin ünlü doktorları da destek vermişti. Böylece tıp bayramı, tıp mesleği mensuplarının yurt savunma hareketi olarak başlamıştır.

HEKİMLİK YOLUNDA ZORLU YOLCULUK

İnsanların doğumundan ölümüne kadar hayatının her anında ihtiyaç duyduğu hekimler 6 yıllık zorlu bir eğitim yolculuğuna tabi tutuluyor.

Tıp Fakültesi öğrencilerinin 6 yıllık eğitimlerinin ilk üç yılı, temel bilimler, son üç yılı klinik bilimler olarak adlandırılıyor. İlk 2 yılda normal insan vücudunun işleyişi, sonraki yıllarda ise hastalıkların oluşumu ve tedavisi öğretiliyor.

Öğrenciler öğrendikleri teorik bilgileri ilk kadavralar üzerinde uygulamaya geçiriyor. Öğrencilere kadavra üzerinde, insanın anatomik yapısı anlatılıyor. Tıp doktoru olmak için üniversitelerin altı yıllık eğitim veren Tıp Fakültelerinden lisans derecesi ile mezun olmak gerekmektedir.

Uzmanlığa hak kazanmak için Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavına (TUS) girme şartı bulunmaktadır.

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