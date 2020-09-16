1,3 milyar liralık ihaleyi Cengiz İnşaat kazandı
Rize’de yapılacak İyidere Lojistik Limanı inşaatının ihalesi sonuçlandı. Duyru ilanı verilmeden yapılan ihaleyi 1 milyar 370 milyon lira bedelle Cengiz İnşaat’ın kazandığı açıklandı. Söz konusu liman, konteyner, genel kargo, kuru yük ve ro-ro gemilerine hizmet vermek üzere planlandı.
Sözcü gazetesinden Yusuf Demir’in haberine göre, yaklaşık maliyeti 1 milyar 719 milyon lira olan ihale, 16 Temmuz'da, kanunun esas olarak öngördüğü rekabetçi “açık” usul yerine, tartışmalı 21b usulüyle gerçekleştirildi. Duyuru ilanı verilmeden, özel olarak davet edilen şirketlerle gizli kapaklı yapılan ihalenin sonuç ilanı 1 Eylül'de yayınlandı.
İhale, 1 milyar 370 milyon liraya Cengiz İnşaat ile Yapı ve Yapı İnşaat İş Ortaklığı'na verildi. Sözleşmede, projenin 28 Ağustos 2020 – 11 Aralık 2023 tarihleri arasında 1.200 günde tamamlanması öngörüldü.
2 GÜNDE 2 İHALE BİRDEN
Cengiz İnşaat, 16 Temmuz'da yapılan Rize İyidere Lojistik Limanı ihalesinden 2 gün önce 14 Temmuz'da Karayolları Genel Müdürlüğü'nün bu yıl düzenlediği en büyük ihalelerden biri olan 953 milyon liralık Trabzon-Aşkale Yolu Zigana İkmal İnşaatı” ihalesini de kazanmıştı
DENİZ DOLDURULACAK
Rize İyidere Lojistik Limanı, konteyner, genel kargo, kuru yük ve ro-ro gemilerine hizmet vermek üzere planlandı. Liman terminal sahası, deniz doldurularak oluşturulacak.
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